Експерти розповіли, що робити з машиною та білизною, якщо під час прання вимкнули світло

Що робити, якщо вимкнули світло під час прання / © pixabay.com

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Електроенергію не завжди відключають за розкладом, особливо під час аварійних ситуацій. Тому світло може зникнути в найневідповідніший момент — наприклад, коли працює пральна машина. У барабані в цей час може залишитися вода, а програма прання зупиниться посеред циклу. Розповідаємо, що робити в такій ситуації, щоб не зіпсувати білизну та не нашкодити техніці.

Не відкривайте дверцята одразу

Якщо світло зникло під час прання, перш за все не потрібно намагатися силою відкрити дверцята пральної машини. У моделях із фронтальним завантаженням замок може залишатися заблокованим, поки всередині є вода.

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Якщо електроенергію обіцяють повернути найближчим часом, найкраще просто залишити машину закритою. Після відновлення живлення частина сучасних моделей може продовжити перервану програму автоматично. Наприклад, деякі пральні машини LG мають функцію відновлення після збою живлення, яка запам’ятовує перерваний цикл.

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Водночас така функція є не у всіх машинах, тому після появи електроенергії потрібно перевірити дисплей і програму. Деякі моделі потребують повторного запуску циклу.

Що робити, якщо світла довго не буде

Якщо електроенергію вимкнули надовго, а в барабані залишилася вода, не варто залишати мокру білизну на багато годин. Після відновлення живлення запустіть програму зливу або віджимання, а потім дістаньте речі.

Якщо машина не реагує після появи електроенергії, спочатку перевірте, чи працює розетка. Можна підключити до неї інший невеликий прилад. Також варто перевірити автоматичний вимикач. Samsung радить після перебоїв живлення зачекати приблизно хвилину, а потім спробувати увімкнути машину знову.

Якщо після відновлення електроенергії машина почала працювати некоректно, не потрібно безперервно вмикати та вимикати автомат. Повторне спрацювання захисту може свідчити про несправність.

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Як захистити пральну машину під час вимкнень світла

Особливо небезпечним для побутової техніки може бути не саме відключення, а стрибок напруги під час відновлення електропостачання. Тому, якщо електроенергію часто вимикають і вмикають, можна відключити пральну машину від розетки та підключити її після стабілізації живлення. Samsung окремо зазначає, що значні стрибки напруги можуть виникати одразу після відновлення електроенергії.

Пральну машину рекомендують підключати безпосередньо до заземленої настінної розетки, а не через подовжувач.

Якщо після появи світла відчувається запах горілого, видно пошкодження кабелю чи розетки або спрацьовує захисний автомат, машинку краще не вмикати до перевірки фахівцем.

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