На якій олії категорично не можна смажити, а яка ідеально підходить для приготування їжі

Яку олію вибирати для приготування страв / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Олія є майже на кожній кухні, але далеко не кожну варто використовувати однаково. Одна добре підходить для салатів, інша — для смаження, а деякі олії краще взагалі не нагрівати. Головне правило просте: не можна смажити на олії, яка почала диміти. Коли жир досягає температури димлення, він починає руйнуватися, змінюються його властивості та утворюються небажані продукти окиснення.

Яка олія найкраще підходить для смаження

Соняшникова олія. Для щоденного приготування їжі універсальним варіантом є рафінована соняшникова олія. Вона має нейтральний смак і підходить для смаження, тушкування та запікання.

Ріпакова олія. Також можна використовувати ріпакову олію. Вона містить переважно ненасичені жири й підходить для смаження, запікання та інших способів приготування їжі. Експерти відносять її до безпечних варіантів для нагрівання.

Оливкова олія. Ще один варіант — рафінована оливкова олія. Вона краще переносить високу температуру, ніж нерафінована оливкова олія, і має досить нейтральний смак. Для обсмажування овочів, м’яса чи риби вона цілком підходить.

Авокадова й арахісова олії. Для дуже високої температури, наприклад під час швидкого обсмажування у фритюрі, добре підходять авокадова й арахісова олії.

Яку олію краще не нагрівати

Є олії, які цінують насамперед за аромат і склад, тому їх краще використовувати холодними.

Реклама

До таких належить лляна олія. Її краще додавати до салатів, каш або готових страв, а не використовувати для смаження.

Реклама

Так само не варто сильно нагрівати горіхові олії та ароматну кунжутну олію. Їх краще використовувати для заправлення або додавати до вже готової їжі. Harvard Health зазначає, що нерафіновані оливкові та деякі горіхові олії менш придатні для високої температури, ніж рафіновані варіанти.

Окремо варто сказати про вершкове масло, сало, кокосову та пальмову олію. Вони містять більше насичених жирів, тому для щоденного використання як основного жиру Американська кардіологічна асоціація радить віддавати перевагу рідким ненасиченим рослинним оліям.

Найгірша звичка — повторно використовувати олію. Навіть гарну олію не варто нагрівати багато разів. Після смаження в ній залишаються частинки їжі, а повторне нагрівання сприяє подальшому окисненню жиру. Тому олію після фритюру або тривалого смаження краще не використовувати повторно.

Що вибрати для різних страв

Для смаження картоплі, котлет, м’яса й овочів підійде рафінована соняшникова або ріпакова олія.

Для запікання та тушкування можна використовувати оливкову, ріпакову або соняшникову.

Для салатів і готових страв особливо добре підходить оливкова олія першого холодного віджимання. Вона багата на мононенасичені жири та антиоксидантні сполуки.

Для страв, де потрібен виразний горіховий аромат, можна використовувати кунжутну або горіхову олію, але краще додавати її вже після приготування.

Новини партнерів

Новини партнерів