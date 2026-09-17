У Києві через ворожий обстріл постраждав університет Шевченка: деталі

Обстріл РФ

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У Києві внаслідок російського обстрілу 16 вересня постраждав Київський національний університет Шавченка. пошкоджено будівлю спортивного комплексу.

Про це повідомив в.о. ректора вишу Валерій Копійка.

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Що відомо про наслідки атаки

За даними університету, внаслідок атаки вибило скління фасаду, частково зірвало облицювання та пошкодило внутрішні приміщення будівлі.

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Попередньо, обійшлося без постраждалих. Місце події взяли під охорону, а правоохоронці задокументували пошкодження.

В університеті зазначили, що найближчим часом розпочнуть роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення пошкодженої будівлі.

«Університет вистоїть і відновиться», — наголосили в навчальному закладі.

Нагадаємо, Росія вранці 17 вересня продовжила масовану атаку на Україну після нічного ракетного удару. У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, внаслідок атаки постраждали 19 людей, серед них двоє дітей. Дев’ятьох постраждалих госпіталізували. У Подільському районі столиці зафіксували влучання у складську та адміністративну будівлі, виникли пожежі. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників над низкою областей. Також уночі російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю та Харкову, де були зафіксовані влучання й пошкодження цивільної інфраструктури.

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