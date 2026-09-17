Водопостачання / © Unsplash

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Росія може готувати нову хвилю ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах водопостачання. Частину запланованих атак, ймовірно, могли переорієнтувати з енергетичної інфраструктури на водоканали.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив військовий оглядач та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

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За його словами, не виключено, що подібні удари можуть масштабуватися та поширитися на об’єкти водопостачання в інших регіонах України.

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Росія могла переорієнтувати удари на водоканали

Гетьман припустив, що росіяни могли спочатку планувати атаки по енергетичних об’єктах, зокрема теплоелектроцентралях у Києві, однак згодом переорієнтували частину ракет.

«Я впевнений, що вони хотіли бити по енергопостачальних об’єктах, по ТЕЦ, ну, щонайменше в Києві, переорієнтували ракети на удари по водоканалу», — сказав військовий оглядач.

Він пояснив, що проблеми з водопостачанням можуть позначитися і на роботі систем теплопостачання.

«Ми ж розуміємо, що водопостачання, теплопостачання в наші квартири, воно йде водою, теплою водою. Якщо буде проблема безпосередньо з водою, то працює чи не працює електрика — вже теплопостачання, батареї, як вони нагріються, якщо немає води», — зазначив Гетьман.

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За його словами, удари по водоканалах також можуть створити екологічні проблеми через порушення роботи систем водовідведення.

Російська осіння кампанія терору стартувала

Гетьман вважає, що збільшення кількості російських атак восени було очікуваним.

«Ми це очікували, ми розуміли, що восени вони збільшать кількість ударів», — сказав він.

Оглядач звернув увагу, що останнім часом Росія регулярно атакувала Київ ударними безпілотниками, зокрема реактивними. За його словами, таким чином росіяни могли перевіряти, наскільки українська ППО здатна протидіяти новому типу дронів та наскільки ефективними вони можуть бути.

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«Вони, швидше за все, тестували, наскільки ми можемо боротися з реактивними дронами і наскільки вони можуть бути ефективними», — припустив Гетьман.

Росія може готувати нові ракетні удари

Водночас останнім часом масштабних ракетних атак було менше. Гетьман звернув увагу, що після паузи Росія знову здійснила ракетний удар. За його оцінкою, РФ може виробляти близько 50–60 ракет на місяць, зокрема ракет типу «Іскандер».

«Тому можна очікувати більше масованих ракетних ударів не тільки по Києву, а й по інших наших локаціях», — заявив військовий оглядач.

Він також послався на оцінки української розвідки, згідно з якими раніше в російському запасі могло бути близько 130–150 таких ракет. З огляду на те, що масштабних ракетних атак останнім часом було небагато, Гетьман припустив, що нині їхня кількість могла зрости до понад 200.

Атака РФ по «Київводокалу» — що відомо

Вранці у Telegram-каналах повідомляли, що вночі російські війська атакували «Київводоканал» у столиці. Втім, офіційно у компанії розповіли лише про наслідки атаки на місто, зокрема, призупинене водопостачання.

«Після нічної ворожої атаки на місто наразі Київводоканал працює у штатному режимі, забезпечуючи водопостачання всіх мешканців столиці. У зв’язку з обстрілами було частково призупинено водопостачання на лівому березі та знижено тиск в деяких районах на правому березі. Фахівці оперативно відновили роботу об’єктів та надання послуги», — йдеться у заяві.

Станом на ранок водопостачання здійснюється в повному обсязі. У компанії наголосили, що всі об’єкти підприємства в робочому режимі.

Атака по Києву 17 вересня — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними дронами. Перші вибухи в Києві пролунали близько 02:15. Тоді окупанти випустили по столиці балістику, а потім полетіли дрони. Уламки впали у чотирьох районах столиці, пошкодивши цивільні об’єкти, кількість постраждалих збільшується.

За останніми даними, кількість постраждалих у Києві зросла до 19 людей, серед них двоє дітей — 10 та 12 років.

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