Водоснабжение / © Unsplash

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Россия может готовить новую волну ракетных ударов по Украине, в том числе по объектам водоснабжения. Часть планируемых атак, вероятно, могли переориентировать с энергетической инфраструктуры на водоканалы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил военный обозреватель и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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По его словам, не исключено, что подобные удары могут масштабироваться и распространиться на объекты водоснабжения других регионов Украины.

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Россия могла переориентировать удары на водоканалы

Гетьман предположил, что россияне могли сначала планировать атаки по энергетическим объектам, в частности, теплоэлектроцентралям в Киеве, однако впоследствии переориентировали часть ракет.

«Я уверен, что они хотели бить по энергоснабжающим объектам, по ТЭЦ, ну, по меньшей мере, в Киеве, переориентировали ракеты на удары по водоканалу», — сказал военный обозреватель.

Он пояснил, что проблемы с водоснабжением могут отразиться и на работе систем теплоснабжения.

«Мы же понимаем, что водоснабжение, теплоснабжение в наши квартиры оно идет водой, теплой водой. Если будет проблема непосредственно с водой, то работает или не работает электричество — уже теплоснабжение, батареи, как они нагреются, если нет воды», — отметил Гетьман.

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По его словам, удары по водоканалам также могут создать экологические проблемы из-за нарушений работы систем водоотвода.

Российская осенняя кампания террора стартовала

Гетьман считает, что увеличение количества российских атак осенью было ожидаемым.

«Мы это ожидали, мы понимали, что осенью они увеличат количество ударов», — сказал он.

Обозреватель обратил внимание, что в последнее время Россия регулярно атаковала Киев ударными беспилотниками, в том числе реактивными. По его словам, таким образом, россияне могли проверять, насколько украинская ПВО способна противодействовать новому типу дронов и насколько эффективными они могут быть.

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«Они скорее всего тестировали, насколько мы можем бороться с реактивными дронами и насколько они могут быть эффективными», — предположил Гетьман.

Россия может готовить новые ракетные удары

В то же время в последнее время масштабных ракетных атак было меньше. Гетьман обратил внимание, что после паузы Россия снова нанесла ракетный удар. По его оценке, РФ может производить около 50–60 ракет в месяц, в том числе ракет типа «Искандер».

«Поэтому можно ожидать больше массированных ракетных ударов не только по Киеву, но и по другим нашим локациям», — заявил военный обозреватель.

Он также сослался на оценки украинской разведки, согласно которым ранее в российском запасе могло быть около 130-150 таких ракет. Учитывая, что масштабных ракетных атак в последнее время было немного, Гетьман предположил, что в настоящее время их количество могло вырасти более чем к 200.

Атака РФ по «Киевводокалу» — что известно

Утром в Telegram-каналах сообщалось, что ночью российские войска атаковали «Киевводоканал» в столице. Впрочем, официально в компании рассказали только о последствиях атаки на город, в частности, приостановленное водоснабжение.

«После ночной вражеской атаки на город Киевводоканал сейчас работает в штатном режиме, обеспечивая водоснабжение всех жителей столицы. В связи с обстрелами частично было приостановлено водоснабжение на левом берегу и снижено давление в некоторых районах на правом берегу. Специалисты оперативно возобновили работу объектов и услуги», — говорится в заявлении.

По состоянию на утро водоснабжение осуществляется в полном объеме. В компании отметили, что все объекты предприятия находятся в рабочем режиме.

Атака по Киеву 17 сентября — последние новости

Напомним, в ночь на 17 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными дронами. Первые взрывы в Киеве прогремели около 02:15. Тогда оккупанты выпустили по столице баллистику, а затем полетели дроны. Обломки рухнули в четырех районах столицы, повредив гражданские объекты, количество пострадавших увеличивается.

По последним данным, количество пострадавших в Киеве возросло до 19 человек, среди них двое детей — 10 и 12 лет.

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