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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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«Очень скоро все закончится»: Трамп ошарашил заявлением о войне в Украине

Трамп упомянул о личной неприязни между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Украиной и Россией может завершиться в ближайшее время.

Об этом американский лидер сказал во время выступления в Северной Каролине.

Трамп, комментируя войну, упомянул о личной неприязни между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

«Эти два лидера так сильно ненавидят друг друга. Ненависть — это очень интересно. Война — это очень интересно. Именно эта война влечет за собой рост цен на дизельное топливо, но все это очень скоро закончится», — заявил Трамп.

В то же время, когда наступит мир и как его удастся достичь, Трамп не рассказал.

Когда завершится война — последние прогнозы

По прогнозу командира 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрия Федоренко, скорого окончания войны ждать не стоит. Он добавил, что сейчас Россия и Украина находятся в периоде эскалации.

Такого же мнения бывший специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог. Он считает, что Владимир Путин не планирует останавливать войну.

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