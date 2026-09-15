Закончится ли война в 2027 году: Уолкер назвал единственное условие, при котором Путин согласится на мир

Курт Уолкер был специальным представителем Государственного департамента США по Украине в 2017—2019 годах

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Диктатор России Владимир Путин ни на шаг не отступил от своей цели ликвидировать Украину как суверенное государство, несмотря на активизацию дипломатии с участием спецпредставителей Трампа.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Уолкер в интервью youtube-канала «НАСТОЯЩЕЕ MAX».

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Путин не отступит

«Путин не отступил ни на шаг и не собирается. Так что иллюзий быть не должно. хочет ликвидировать Украину как суверенное независимое государство и подчинить его как часть Российской империи. Без сомнения, это он и пытается сделать», — заявил Волкер, комментируя визит Кушнера и Уиткоффа в Москву и Киев.

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Дипломат считает, что президент Трамп понимает, в какую игру играет Путин, но хочет «держать открытой возможность переговоров».

Уолкер признал, что Украина тоже вынуждена демонстрировать готовность к диалогу, хотя понимает, что это не принесет результата.

«Мы хотим прекращения войны. Мы хотели бы иметь перемирие сейчас, всеобщее перемирие. И это очень разумное и правильное позиционирование. Но никто не должен думать, что Путин действительно намерен договориться о прекращении войны. Этого не будет. Поэтому то, что делает Украина, лучший вариант — бить по России внутри России», — сказал бывший спецпредставитель.

Будет ли перемирие в Украине к зиме

Уолкер предполагает, что Путин вряд ли согласится на прекращение огня до зимы. По его мнению, диктатор захочет использовать зиму, чтобы оценить, какие результаты сможет достичь на поле боя.

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«В конце концов ему это не удастся. И на следующий год, думаю, у нас будет больше шансов на прекращение огня», — сказал бывший спецпредставитель США.

Закончится ли война в Украине в 2027 году

На вопрос, может ли война между РФ и Украиной закончиться в 2027 году, Уолкер допустил, что возможно прекращение огня. В то же время, он не думаю, что Путин когда-нибудь согласится на мирное соглашение.

«Для достижения мирного соглашения с Украиной Путину пришлось бы признать, что Украина является суверенным независимым государством. Ему пришлось бы признать, что президент Зеленский является легитимным лидером Украины и ему пришлось бы признать, что между Россией и Украиной существует международная граница. Путин никогда на это не согласится. Поэтому лучшее, на что мы можем надеяться, — это то, что Путина заставят согласиться на прекращение огня. А дальше мы продолжаем работать и продолжаем укреплять Украину в военном, экономическом, политическом, финансовом плане, чтобы умерить будущие российские нападения», — предположил американский дипломат.

В каком единственном случае Путин согласится на мир

По мнению Уолкера, Путин может согласиться на перемирие на линии фронта, но только в том случае, если финансовые расходы войны поставят под угрозу самое Российское государство.

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«Это долгосрочная перспектива. Это не кончит войну за один день, но Россия не сможет долго выдерживать такую тенденцию», — сказал он.

Напомним, 14 сентября Дональд Трамп объявил, что Киев и Москва не будут атаковать объекты энергетики друг друга.

Впоследствии стало известно, что заявление Трампа было поспешным. По данным СМИ, вопрос возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией сейчас прорабатывается, однако окончательного соглашения стороны еще не достигли.

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