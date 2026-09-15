Переговоры с Россией: Трамп анонсировал несогласованное энергетическое перемирие, пока Европа замерла в ожидании

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Трехсторонние переговоры в формате США-Украина-Россия могут возобновиться уже в октябре. Это подтвердили как в Киеве, так и в Москве. Площадку менять не планируют — встречи будут проходить в Абу-Даби. По словам руководителя Офиса президента Кирилла Буданова, стороны намерены обсудить постепенное уменьшение воздушных ударов и черноморское судоходство. Однако российский министр иностранных дел Сергей Лавров утверждает, что на период переговоров останавливать войну Москва не собирается.

Возражений у администрации Трампа нет. Еще в прошлом году США согласились на начало бессодержательных переговоров с Россией, отступив от требования безусловного режима прекращения огня. Неудивительно, что сейчас Кремль идет на дальнейшую эскалацию, нанося удары по пассажирским поездам в нескольких километрах от польской границы, и американская сторона это никоим образом не осуждает. Напротив, в Вашингтоне напоминают, что территориальный вопрос остается главным препятствием для достижения договоренности с Россией.

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Так чего ждать от первых за долгое время трехсторонних переговоров? И почему лидеры ЕС считают, что будущие недели или месяцы определят судьбу Европы? Читайте в материале ТСН.ua.

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Трамп анонсировал перемирие: Россия все еще молчит

В понедельник, 14 сентября, Трамп в своей соцсети Truth Social неожиданно заявил, что Киев согласился не бить по российским энергетическим объектам. В ответ Москва, по его словам, вызвалась сделать то же самое. Впоследствии Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова поддержать деэскалацию, если Россия прекратит удары по нашей критической инфраструктуре — энергетике, путям продовольствия и тому подобное. Кремль сделал вид, что не заметил этого заявления Трампа.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники написал в соцсети Х, что Трамп поспешил, анонсируя соглашение об энергетическом перемирии. В отдельной статье о заявлении Трампа издание пишет, что Путин не хочет заключать соответствующее соглашение до зимы, поскольку считает, что именно зимняя кампания ударов по украинской энергетике заставит Киев принять капитуляционные требования Кремля.

Ранее, анонсируя встречу с Трампом в Нью-Йорке (очевидно, в рамках Генассамблеи ООН) в конце сентября, Зеленский заявлял, что планирует обсудить с президентом США морское и энергетическое перемирие. Однако, напомним, и раньше Украина и Турция предлагали России прекращение атак на гражданские суда в Черном море. В ответ Москва, пренебрегая принципом паритета, выдвинула дополнительное условие — остановка украинских ударов по российским НПЗ.

То есть с августа предложение по энергетическому и морскому перемирию на столе. Но Россия не соглашается со справедливым соглашением, выторговывая для себя уступки со стороны Украины. Что касается заявления Трампа, он уже не в первый раз анонсирует то, чего нет. Это, например, постоянно происходит относительно войны с Ираном. Президент США часто пишет в Truth Social, что Тегеран повержен, его ядерная и ракетная программы уничтожены, и очень скоро режим аятолл подпишет соглашение. Однако, как видим, с конца февраля, когда американцы начали очередную военную кампанию против Ирана, этого до сих пор нет.

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США обвиняют Украину: Россия и выборы в Конгресс

В сообщении об энергетическом перемирии, на которое Россия не согласилась, Трамп также отметил:

«Рост мировых цен на дизельное горючее обусловлен преимущественно войной между Россией и Украиной, а не ситуацией вокруг Ирана».

Это последовательная политика администрации Трампа за последние несколько недель, обусловленная промежуточными выборами в Конгресс в начале ноября. После тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву в конце августа взаимные удары между США и Ираном возобновились. Вдобавок йеменские хуситы, поддерживаемые Тегераном, фактически открыли новый фронт в войне в регионе, захватив стратегически важный остров и порт на юге Красного моря. Саудовская Аравия просила помощи у США, однако впоследствии была вынуждена приостановить работу ключевого трубопровода, который позволяет осуществлять нефтяной экспорт, несмотря на заблокированный Ормузский пролив.

Все это привело к очередному скачку мировых цен на энергоносители. Однако администрация Трампа, не желая признавать собственные ошибки, сделала Украину козлом отпущения. ТСН.ua уже писал, как министры финансов и энергетики США Скотт Бессент и Крис Райт заявили, что это якобы украинские удары по российским НПЗ вызвали мировой энергетический шок. Впоследствии к их обвинениям присоединился и Трамп, призвав Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, потому что именно они якобы приводят к росту цен на дизельное топливо.

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В то же время, если посмотреть на публикации в американской печати и комментарии американских профильных экспертов, цены на дизель в США с начала этого года выросли на 60%, и главная причина — война Америки против Ирана. К тому же Украина никогда не отказывалась от энергетического перемирия, более того — сама его предлагала. Не соглашается именно Кремль. Поэтому, если у администрации Трампа хватит рычагов давления, чтобы заставить Путина заключить соответствующее соглашение, которое будет базироваться на принципах паритета, республиканцы смогут получить несколько электоральных баллов на промежуточных выборах в Конгресс. Однако вряд ли это существенно снизит цены на горючее в США.

Дальнейшая эскалация: Европа не может продлить санкции

ТСН.ua уже писал, что Путин сделал ставку на эскалацию, пытаясь не только разрушить украинскую экономику, но и запугать европейских партнеров, нанося удары по пассажирским поездам и АЗС возле польской границы. Об этом, в частности, сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. А канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что впереди Европу ждут решающие моменты — «возможно, недели или месяцы, во время которых речь пойдет о защите свободы и мира континента».

Премьер Польши Дональд Туск также заявил, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивных действий со стороны России, не исключив, что они могут охватить и территорию Польши. Однако дальнейшая эскалация произошла в районе города Гедсер на Балтийском море — российский фрегат обстрелял сигнальными ракетами один из вертолетов вооруженных сил Дании. По словам министра обороны страны Еппе Брууса, статья 4 или 5 НАТО не будет применяться, однако российского посла вызовут для объяснений.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пошел еще дальше, заявив, что в случае российской агрессии против НАТО преимущество европейских воздушных сил позволит уничтожить половину НПЗ России даже без участия США. Однако, как пишет Politico, в реальности европейские страны остаются осторожными по поводу немедленных жестких шагов, которые могут спровоцировать Кремль. К тому же Путин намеренно идет по пути дальнейшей эскалации именно в момент очередного продления Евросоюзом индивидуальных антироссийских санкций.

Так, например, Словакия и Франция блокируют продление этих санкций, настаивая на исключении из «черных» списков близкого к Путину российского олигарха Алишера Усманова. Западные медиа связывают это с попыткой Парижа добиться освобождения французских граждан в Азербайджане. Что касается позиции Братиславы, которая требует исключить из санкционных списков еще и российского олигарха Михаила Фридмана, то это скорее вписывается в политику правительства Роберта Фицо по смягчению санкционного давления на Россию в целом.

Несмотря на уверенность спецпредставителей Трампа, что только так называемый территориальный вопрос, на который не соглашается Украина, мешает заключению договоренности с Россией, в Европе считают, что к реальным переговорам Путин может быть готов только весной. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, Кремль воспользуется еще одной возможностью проверить стойкость украинского народа, заставляя украинцев пережить еще одну холодную зиму.

Дата публикации 21:11, 13.09.26 Количество просмотров 35 Вот чем закончились переговоры Виткоффа и Кушнера! Американские журналисты в шоке

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