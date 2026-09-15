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РФ атаковала железную дорогу в одной из областей на западе: возник пожар — детали (фото)
По данным спасателей, обошлось без пострадавших.
Ночью против 15 сентября русская армия атаковала Волынскую область. «Прилет» произошел в тепловоз.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
«На Волыни сегодня ночью в результате российского удара произошло возгорание тепловоза. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работали спасатели ГСЧС. Возгорание ликвидировали в 5:17.
Напомним, днем 12 сентября РФ попала в поезд, стоящий на железнодорожном вокзале в Луцке. Отмечается, что работники УЗ вовремя провели эвакуацию. Прошло без пострадавших
Уже на следующую ночь российские военные нанесли удар по КПП «Ягодин». Атакована АЗС. В результате атаки также вспыхнули фуры. Утром дрон РФ попал в поезд «Киев — Варшава», находящийся в 2 км от госграницы.