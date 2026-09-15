"Польша исчезнет за два-три дня": у Путина пригрозили Варшаве

Владимир Путин. / © Associated Press

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В России дерзко выступили с прямой угрозой в адрес Польши. Мол, в случае войны с РФ польское государство якобы может прекратить существование за два-три дня.

Об этом нагло заявил помощник российского президента-диктатора Николай Патрушев.

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Отметим, что политик дерзко отреагировал на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о военном превосходстве Варшавы над Москвой. По словам российского чиновника, в случае военного столкновения РФ применит «весь арсенал имеющихся у нее сил и средств».

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«Сикорский, вероятно, не осознает, что в случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств и польская государственность прекратит свое существование за два-три дня», — отметил он.

Патрушев заявил, что польский министр якобы «по-дилетантски» оценивает военные возможности агрессора. Мол, путинская армия во время войны против Украины якобы «не использует весь свой потенциал».

Представитель Кремля также бросил обвинения в адрес Сикорского, якобы не желающего «обеспечить мирное существование» Польши. Более того, лживо напомнил Патрушев слова «фюрера», мол, Россия «никому не угрожает».

Заявление Сикорского — что известно

Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что в случае прямого нападения России Польша вместе с союзниками будет иметь существенное военное превосходство над РФ даже без непосредственного участия США. В частности одним из главных является авиация. По его мнению, это позволило бы нанести российским силам серьезное поражение в относительно короткие сроки.

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Спикер МИД России Мария Захарова панически обвинила Сикорского в русофобии: «Русофобия головного мозга».

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