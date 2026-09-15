Ким Чен Ин сделал громкое заявление о войне РФ против Украины: что он пообещал Путину

Путин и Ким Чен Ин / © Associated Press

Реклама

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении Пхеньяна и дальше углублять отношения с Россией и выразил поддержку Москве на фоне войны против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на послание Ким Чен Ина российскому диктатору Путину.

Реклама

Письмо Ким Чен Ын направил в ответ на поздравление Путина по случаю 78-й годовщины основания Северной Кореи. В нем северокорейский лидер заявил о намерении «всесторонне» расширять и углублять сотрудничество с Москвой.

Реклама

По его словам, взаимодействие между двумя государствами должно развиваться на основе дружбы, взаимной помощи и союзнических отношений.

Отдельно Ким Чен Ын заявил об уверенности в «победе» России в войне, которую в своем послании назвал «священной». Reuters отмечает, что, вероятно, таким образом он говорил о развязанной Россией войне против Украины.

Также лидер КНДР заверил Путина и российский народ в своей неизменной поддержке.

Россия и Северная Корея за последние годы значительно усилили военное и политическое сотрудничество. Москва и Пхеньян открыто называют свои отношения союзническими и заявляют о намерении в дальнейшем расширять взаимодействие.

Реклама

Ранее сообщалось, что военные КНДР и оружие могут вскоре снова сыграть значительную роль в войне России против Украины.

Мы ранее информировали, что северокорейские баллистические ракеты KN-30, которые получила Россия на вооружение, имеют значительную погрешность при попадании, которая может измеряться километрами.

Новости партнеров

Новости партнеров