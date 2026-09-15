Астролог назвал знаки Зодиака, которые верят рекламе

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Реклама

Но, если учесть, что реклама окружает нас со всех сторон, становится понятно: вокруг масса оптимистов, которые прислушиваются к ее советам.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые верят рекламе.

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Близнецы

Близнецы — не самый легковерный знак Зодиака, но в том, что касается рекламы — особенно если речь идет о косметических средствах — искренне надеются, что им рекомендуют чудодейственное средство, которое позволит им оздоровиться, омолодиться или значительно приукрасить свою внешность.

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Весы

Весы, которые верят всему, что, на их взгляд, может облегчить их жизнь, не делают исключения и для рекламы. Особенно это касается товаров, с яркой «оберткой» и — не в прямом, а в переносном смысле: чем ярче, динамичнее и — обязательно! — красивее ролик, предлагающий тот или иной товар, тем быстрее они его купят.

Телец

Тельцы готовы верить любой рекламе исключительно с прагматичной точки зрения: им очень хочется приобрести товары, которые в эксплуатации потребовали бы как можно меньше усилий с их стороны. Если что-то такое попадается им в рекламных паузах, можно не сомневаться: они обязательно это приобретут.

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