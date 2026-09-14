В плиссированной мини-юбке и с сумкой в форме собаки: игривая Пэрис Хилтон на теннисном турнире

Пэрис Хилтон / © Associated Press

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Пэрис Хилтон посетила Открытый чемпионат США по теннису, который прошел в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг USTA в Нью-Йорке.

Там она предстала в эффектном образе от Gucci, в котором сочетались красный, темно-синий и белый цвета. На Перис был красный вязаный жилет с V-образным вырезом, пуговицами и контрастными полосами, который она сочетала с длинным темно-синим кардиганом.

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Пэрис Хилтон / © Getty Images

Кроме того, Хилтон надела короткую плиссированную юбку в теннисном стиле, украшенную полосатой окантовкой. Наряд подчеркнул ее стройные ноги, которые она выделила бежевыми колготками в мелкую сетку и черными туфлями с пряжками с камнями.

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Самой забавной деталью аутфита стала красная кожаная сумка в форме собаки, украшенная полосатой попоной. На шее у Пэрис был широкий чокер, полностью расшитый красными кристаллами. Она также взяла с собой зеркало со стразами в форме сердца.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Знаменитость уложила волосы ровными прядями с пробором посередине, нанесла макияж в нюдово-бежевой гамме, сделала бежевый маникюр и надела на лицо черные солнцезащитные очки. Бриллиантовые серьги и кольца завершили лук Хилтон.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Напомним, что Пэрис Хилтон в гламурном серебряном платье Gucci, расшитом пайетками и бисером, появилась на благотворительном вечере.

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