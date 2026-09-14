На границе с Польшей закрывают один из пунктов пропуска: что известно

«Шегини — Медика» ограничат для автобусов

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С 20 сентября 2026 года из-за старта ремонтных работ на польской стороне пункта пропуска «Шегини — Медика» временно прекращается пропуск пассажирских автобусов на выезд из Украины.

Об этом предупреждает Госпогранслужба.

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Альтернативные маршруты для автобусов

Весь пассажирский транспорт, направляющийся в Польшу, будет перенаправлен на другие пункты пересечения. Доступными остаются:

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«Смельница — Кросценко»

«Нижанковичи — Мальховице»

«Краковец — Корчова»

Изменения в системе «єЧерга»

Для регулярных автобусных маршрутов, в схемах которых предусмотрено пересечение границы через «Шегини — Медика», не придется отменять рейсы. Для них откроют возможность регистрации в системе «єЧерга» на указанные альтернативные пункты пропуска («Смельница», «Нижанковичи» и «Краковец»), что позволит сохранить бесперебойный график международных перевозок.

Напомним, журналист Михаил Ткач сообщал, что генеральный прокурор Руслан Кравченко пересек государственную границу именно через пункт пропуска «Шегини» и выехал из Украины.

Раньше мы писали, что теперь налоговая будет видеть каждое пересечение границы.

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