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- Украина
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На границе с Польшей закрывают один из пунктов пропуска: что известно
На границе с Польшей временно прекратят пропуск автобусов через Шегини.
С 20 сентября 2026 года из-за старта ремонтных работ на польской стороне пункта пропуска «Шегини — Медика» временно прекращается пропуск пассажирских автобусов на выезд из Украины.
Об этом предупреждает Госпогранслужба.
Альтернативные маршруты для автобусов
Весь пассажирский транспорт, направляющийся в Польшу, будет перенаправлен на другие пункты пересечения. Доступными остаются:
«Смельница — Кросценко»
«Нижанковичи — Мальховице»
«Краковец — Корчова»
Изменения в системе «єЧерга»
Для регулярных автобусных маршрутов, в схемах которых предусмотрено пересечение границы через «Шегини — Медика», не придется отменять рейсы. Для них откроют возможность регистрации в системе «єЧерга» на указанные альтернативные пункты пропуска («Смельница», «Нижанковичи» и «Краковец»), что позволит сохранить бесперебойный график международных перевозок.
Напомним, журналист Михаил Ткач сообщал, что генеральный прокурор Руслан Кравченко пересек государственную границу именно через пункт пропуска «Шегини» и выехал из Украины.
Раньше мы писали, что теперь налоговая будет видеть каждое пересечение границы.