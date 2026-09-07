Какой праздник 14 сентября 2026 года / © ТСН

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14 сентября 2026 года — понедельник. 1663-й день войны в Украине.

Какой праздник 14 сентября

14 сентября верующие празднуют Воздвижение честного и животворного Креста Господня / © pexels.com

14 сентября верующие празднуют Воздвижение честного и животворящего Креста Господня. В этот день верующие вспоминают обретение Креста, на котором был распят Иисус Христос, в Иерусалиме. По преданию, святыню нашла царица Елена, мать императора Константина Великого. Позже Крест торжественно подняли — отсюда и название праздника Воздвижения.

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14 сентября в Украине празднуют День танковых войск

14 сентября в Украине празднуют День танковых войск. Профессиональный праздник украинских танкистов, посвященный военнослужащим танковых подразделений Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задания, обеспечивают огневую поддержку пехоты и играют важную роль в поле боя. Дата праздника связана с традицией чествования танкистов и подчеркивает значение танковых войск для обороноспособности государства. В этот день благодарят военных за мужество, профессионализм, выдержку и защиту Украины.

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14 сентября Международный день атопической экземы / © pexels.com

Также 14 сентября Международный день атопической экземы. Дата призвана привлечь внимание к атопической экземе — хроническому воспалительному заболеванию кожи, которое часто сопровождается сухостью, зудом, покраснением и раздражением. Этот день помогает повышать осведомленность о заболеваниях, распространять информацию о современных подходах к уходу и лечению, а также напоминать о важности поддержки людей, живущих с этим состоянием.

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