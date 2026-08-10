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Посевный календарь на сентябрь 2026 года: что нужно срочно посеять в начале осени, чтобы еще собрать урожай
Сентябрь — один из самых важных месяцев для огородников и садоводов. Несмотря на то, что лето подходит к концу, сезон работ еще далеко не завершился.
Именно сейчас можно получить второй урожай скороспелых культур, подготовить грядки к следующему году и высадить прекрасно перезимующие в почве растения.
Правильно спланированные работы в сентябре позволяют не только максимально использовать тепло осени, но обеспечить себя ранним урожаем уже весной.
Фазы Луны в сентябре 2026 года
Многие огородники планируют работы, ориентируясь на лунный календарь. Хотя научных доказательств существенного влияния фаз Луны на урожайность нет, эта практика остается популярной среди дачников.
Основные фазы Луны в сентябре 2026 года:
4 сентября — последняя четверть;
11 сентября — новолуние;
18 сентября — первая четверть;
26 сентября — полнолуние.
Традиционно считается, что на растущей Луне лучше высевать культуры, формирующие урожай над землей, а на нисходящей — заниматься корнеплодами, обрезкой деревьев и подготовкой участка к зиме.
Какие овощи следует сеять в сентябре
В начале осени еще достаточно тепло для выращивания многих холодостойких культур. К концу сезона они успевают сформировать зелень или корнеплоды.
В сентябре рекомендуется высевать:
шпинат;
листовые салаты;
укроп;
петрушку;
рукколу;
кресс-салат;
редис;
дайкон;
пекинскую капусту;
горчица на зелени.
Если осень будет теплой, уже через несколько недель можно собирать свежую зелень прямо из грядки.
Какие культуры высаживают под зиму
Сентябрь — прекрасное время для посадки хорошо зимующих растений в открытом грунте.
Среди них:
озимый чеснок;
лук-севок;
многолетний щавель;
ревень;
многолетний лук;
декоративные луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты).
Такие высадки проходят естественную закалку зимой, а весной быстро трогаются в рост.
Работы в саду в сентябре
В начале осени продолжается высадка молодых плодовых деревьев и ягодных кустов. Лучше приживаются:
яблони;
груши;
сливы;
смородина;
крыжовник;
малина;
ежевика.
Сентябрь также подходит для пересадки многолетних декоративных растений, разделения пионов, ирисов, лилейников и других цветов.
Кроме высадок, стоит:
обрезать сухие и поврежденные ветки;
убрать растительные остатки;
заложить компост;
внести органические или фосфорно-калийные удобрения;
перекопать освобожденные грядки.
Какие сидераты посеять в сентябре
После сбора урожая не следует оставлять землю пустой. Посев сидератов улучшает структуру почвы, угнетает сорняки и насыщает землю питательными веществами.
Для осеннего высева хорошо подходят:
горчица белая;
фацелия;
рожь;
овес;
люпин.
До морозов они сформируют достаточную зеленую массу, которую можно будет заложить в грунт или оставить как природную мульчу.
Как подготовить огород к холодам
В конце сентября важно не только завершить посадку, но и подготовить участок к зимнему периоду. Не оставляйте больные растительные остатки грядок, ведь они могут стать источником инфекций следующего сезона. Также следует замульчировать многолетние культуры, провести влагозарядный полив по сухой осени и проверить состояние теплиц и парников.
FAQ
Что можно сеять в сентябре в открытую почву?
В сентябре чаще всего высевают шпинат, редис, рукколу, салаты, укроп, петрушку, дайкон, пекинскую капусту, кресс-салат и другие холодостойкие культуры. В благоприятную погоду они успевают сформировать урожай до наступления устойчивых холодов.
Когда сажать озимый чеснок в 2026 году?
Оптимальное время для посадки озимого чеснока — вторая половина сентября и октябрь, примерно за 3-4 недели до наступления постоянных морозов. За этот период зубчики успевают укорениться, но не начинают активно расти, что обеспечивает хороший урожай следующим летом.