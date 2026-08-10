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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Посевный календарь на сентябрь 2026 года: что нужно срочно посеять в начале осени, чтобы еще собрать урожай

Сентябрь — один из самых важных месяцев для огородников и садоводов. Несмотря на то, что лето подходит к концу, сезон работ еще далеко не завершился.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Лунный посевной календарь на сентябрь 2026

Лунный посевной календарь на сентябрь 2026 года / © pexels.com

Именно сейчас можно получить второй урожай скороспелых культур, подготовить грядки к следующему году и высадить прекрасно перезимующие в почве растения.

Правильно спланированные работы в сентябре позволяют не только максимально использовать тепло осени, но обеспечить себя ранним урожаем уже весной.

Фазы Луны в сентябре 2026 года

Многие огородники планируют работы, ориентируясь на лунный календарь. Хотя научных доказательств существенного влияния фаз Луны на урожайность нет, эта практика остается популярной среди дачников.

Основные фазы Луны в сентябре 2026 года:

  • 4 сентября — последняя четверть;

  • 11 сентября — новолуние;

  • 18 сентября — первая четверть;

  • 26 сентября — полнолуние.

Традиционно считается, что на растущей Луне лучше высевать культуры, формирующие урожай над землей, а на нисходящей — заниматься корнеплодами, обрезкой деревьев и подготовкой участка к зиме.

Какие овощи следует сеять в сентябре

В начале осени еще достаточно тепло для выращивания многих холодостойких культур. К концу сезона они успевают сформировать зелень или корнеплоды.

В сентябре рекомендуется высевать:

  • шпинат;

  • листовые салаты;

  • укроп;

  • петрушку;

  • рукколу;

  • кресс-салат;

  • редис;

  • дайкон;

  • пекинскую капусту;

  • горчица на зелени.

Если осень будет теплой, уже через несколько недель можно собирать свежую зелень прямо из грядки.

Какие культуры высаживают под зиму

Сентябрь — прекрасное время для посадки хорошо зимующих растений в открытом грунте.

Среди них:

  • озимый чеснок;

  • лук-севок;

  • многолетний щавель;

  • ревень;

  • многолетний лук;

  • декоративные луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты).

Такие высадки проходят естественную закалку зимой, а весной быстро трогаются в рост.

Работы в саду в сентябре

В начале осени продолжается высадка молодых плодовых деревьев и ягодных кустов. Лучше приживаются:

  • яблони;

  • груши;

  • сливы;

  • смородина;

  • крыжовник;

  • малина;

  • ежевика.

Сентябрь также подходит для пересадки многолетних декоративных растений, разделения пионов, ирисов, лилейников и других цветов.

Кроме высадок, стоит:

  • обрезать сухие и поврежденные ветки;

  • убрать растительные остатки;

  • заложить компост;

  • внести органические или фосфорно-калийные удобрения;

  • перекопать освобожденные грядки.

Какие сидераты посеять в сентябре

После сбора урожая не следует оставлять землю пустой. Посев сидератов улучшает структуру почвы, угнетает сорняки и насыщает землю питательными веществами.

Для осеннего высева хорошо подходят:

  • горчица белая;

  • фацелия;

  • рожь;

  • овес;

  • люпин.

До морозов они сформируют достаточную зеленую массу, которую можно будет заложить в грунт или оставить как природную мульчу.

Как подготовить огород к холодам

В конце сентября важно не только завершить посадку, но и подготовить участок к зимнему периоду. Не оставляйте больные растительные остатки грядок, ведь они могут стать источником инфекций следующего сезона. Также следует замульчировать многолетние культуры, провести влагозарядный полив по сухой осени и проверить состояние теплиц и парников.

FAQ

Что можно сеять в сентябре в открытую почву?

В сентябре чаще всего высевают шпинат, редис, рукколу, салаты, укроп, петрушку, дайкон, пекинскую капусту, кресс-салат и другие холодостойкие культуры. В благоприятную погоду они успевают сформировать урожай до наступления устойчивых холодов.

Когда сажать озимый чеснок в 2026 году?

Оптимальное время для посадки озимого чеснока — вторая половина сентября и октябрь, примерно за 3-4 недели до наступления постоянных морозов. За этот период зубчики успевают укорениться, но не начинают активно расти, что обеспечивает хороший урожай следующим летом.

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