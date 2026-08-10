Какие объекты в Украине сейчас больше всего атакует Россия: в ГУР рассказали

Вадим Скибицкий

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Российские войска изменили основные приоритеты для осуществления ракетно-дроновых ударов по территории Украины. Если зимой главным объектом атак была отопительная и электрическая инфраструктура, то сейчас враг сосредоточился на оборонной промышленности, логистике и гражданском секторе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий.

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По словам представителя военной разведки, враг концентрирует свое внимание на нескольких ключевых направлениях критической инфраструктуры:

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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК): уничтожение мощностей по производству украинского вооружения остается целью номер один.

Логистика и транспорт: оккупанты методически бьют по железной дороге, портовой инфраструктуре и судоходству.

Энергетические объекты: атаки продолжаются на элементы сети, от которых напрямую зависит функционирование транспортной и портовой системы.

Экономический террор и удары по гражданским бизнесам

Вадим Скибицкий особо отметил беспрецедентную ситуацию в акватории Черного моря, где РФ устроила целенаправленный террор против гражданских судов. Оккупанты не просто наносят поражения кораблям, а методически их уничтожают, чтобы полностью блокировать возможность Украины осуществлять морскую торговлю.

Кроме того, агрессор регулярно наносит удары по объектам гражданской логистики, таким как сети «Новая почта» или Rozetka.

«Россияне рассказывают, что такие объекты доставляют комплектующие к дронам, но в реальности этим они просто прикрывают свой террор против гражданского сектора», — подчеркнул замначальника ГУР, добавив, что главная цель таких атак — посеять панику и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Ранее Вадим Скибицкий объяснил, почему Россия системно атакует Киев и его пригороды.

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