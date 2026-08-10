Які об’єкти в Україні зараз найбільше атакує Росія: у ГУР розповіли

Вадим Скібіцький

Реклама

Російські війська змінили основні пріоритети для здійснення ракетно-дронових ударів по території України. Якщо взимку головним об’єктом атак була опалювальна та електрична інфраструктура, то зараз ворог зосередився на оборонній промисловості, логістиці та цивільному секторі.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький.

Реклама

За словами представника воєнної розвідки, наразі ворог концентрує свою увагу на кількох ключових напрямках критичної інфраструктури:

Реклама

Оборонно-промисловий комплекс (ОПК): знищення потужностей із виробництва українського озброєння залишається ціллю номер один.

Логістика та транспорт: окупанти методично б’ють по залізниці, портовій інфраструктурі та судноплавству.

Енергетичні об’єкти: атаки продовжуються на ті елементи мережі, від яких безпосередньо залежить функціонування транспортної та портової системи.

Економічний терор та удари по цивільних бізнесах

Вадим Скібіцький окремо наголосив на безпрецедентній ситуації в акваторії Чорного моря, де РФ влаштувала цілеспрямований терор проти цивільних суден. Окупанти не просто завдають уражень кораблям, а методично їх знищують, аби повністю блокувати можливість України здійснювати морську торгівлю.

Крім того, агресор регулярно завдає ударів по об’єктах цивільної логістики, таких як мережі «Нова пошта» чи Rozetka.

«Росіяни розповідають, що такі об’єкти доставляють комплектовання до дронів, але в реальності цим вони просто прикривають свій терор проти цивільного сектору», — підкреслив заступник начальника ГУР, додавши, що головна мета таких атак — посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Раніше Вадим Скібіцький пояснив, чому Росія системно атакує Київ та його передмістя.

Реклама

Новини партнерів