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РФ кошмарить Одесу від ночі — що відомо про ракетний удар
Окупанти посеред дня випустили ракети по Одесі.
Сьогодні вдень, 9 серпня, росіяни знову завдали ракетного удару по Одесі.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«Сьогодні вдень в Одеському районі внаслідок ворожої атаки уражено житловий сектор. Пошкоджено приватний будинок, зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Дані щодо наслідків атаки уточнюються», — зазначив він.
Атака по Одесі — що відомо
По Одесі за ніч випустили 11 ракет і 100 БпЛА, розповіли в Повітряних силах ЗСУ. Одесу цієї ночі атакували балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами, а також дронами.
У частині Одеси та Одеського району зникло світло і є проблеми з водою та з мобільним звʼязком.
Енергетики та комунальні служби працюють, щоб полагодити інфраструктуру. Через російські удари обмежили рух на трасі Одеса — Рені, повідомили в ДПСУ.
Через це неможливо дістатися до кордону з Молдовою. Прикордонники рекомендують враховувати обмеження під час планування поїздок.
Значна частина Одеси та області знеструмлена після нічного обстрілу, повідомили в «Укргенерго». Живлення повернули вже 90 тис. абонентів.