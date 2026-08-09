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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ кошмарить Одесу від ночі — що відомо про ракетний удар

Окупанти посеред дня випустили ракети по Одесі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Сьогодні вдень, 9 серпня, росіяни знову завдали ракетного удару по Одесі.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Сьогодні вдень в Одеському районі внаслідок ворожої атаки уражено житловий сектор. Пошкоджено приватний будинок, зайнялася пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Дані щодо наслідків атаки уточнюються», — зазначив він.

Атака по Одесі — що відомо

По Одесі за ніч випустили 11 ракет і 100 БпЛА, розповіли в Повітряних силах ЗСУ. Одесу цієї ночі атакували балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами, а також дронами.

У частині Одеси та Одеського району зникло світло і є проблеми з водою та з мобільним звʼязком.

Енергетики та комунальні служби працюють, щоб полагодити інфраструктуру. Через російські удари обмежили рух на трасі Одеса — Рені, повідомили в ДПСУ.

Через це неможливо дістатися до кордону з Молдовою. Прикордонники рекомендують враховувати обмеження під час планування поїздок.

Значна частина Одеси та області знеструмлена після нічного обстрілу, повідомили в «Укргенерго». Живлення повернули вже 90 тис. абонентів.

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