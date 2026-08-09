Удар РФ по Житомирщині: пошкоджено підприємство з німецькими інвестиціями

Наслідки атаки / © ДСНС

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Росіяни завдали масованого удару по Житомирській області. Внаслідок атаки пошкоджено одне з бюджетоутворюючих підприємств регіону.

Про це повідомляє очільник ОВА Віталій Бунечко.

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«Це підприємство зі 100% німецькими інвестиціями, яке має важливе значення для економіки області та забезпечує робочі місця для наших людей. Наслідки ворожої атаки локалізовано силами ДСНС. На місці працює слідчо-оперативна група правоохоронних органів», — уточнив він.

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Наслідки атаки / © ДСНС

Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін. Можливі строки відновлення діяльності стануть зрозумілими після завершення технічної оцінки та визначення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт.

Нагадаємо, Росія вночі атакувала Одесу балістичними ракетами та дронами. Відомо про шістьох постраждалих, пошкодження будинків, авто та інфраструктури.



За повідомленнями місцевих жителів, після атаки в окремих районах Одеси виникли перебої з електропостачанням та водопостачанням. Також повідомлялося про проблеми з мобільним зв’язком та Інтернетом.

Російські війська атакували Одеську область балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: «Іскандер-М/С-400», Онікс та Х-31П із акваторії Чорного моря. Кілька ракет не досягли цілей.

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