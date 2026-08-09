Росіяни атакували Одещину трьома видами ракет: у Повітряних силах розкрили деталі удару

Одеса перебувала під атакою / © Getty Images

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Російські війська у ніч проти неділі, 9 серпня, атакували Одеську область балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: «Іскандер-М/С-400», Онікс та Х-31П із акваторії Чорного моря. Кілька ракет не досягли цілей.

Про це йдеться у ранковому звіті Повітряних сил.

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Крім цього, росіяни випустили по Україні 202 ударних БпЛА типу «Shahed» (зокрема. і реактивні), «Гербера та дрони-імітатори типу „Пародія“, баражуючі боєприпаси „Бандероль“.

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ППО знешкодила 174 ворожі БпЛА, а також пʼять баражуючих боєприпасів «Бандероль».

Атака по Одесі 9 серпня — що відомо

У ніч проти неділі, 9 серпня, війська РФ атакували Одесу ракетами. У місті пролунала серія вибухів. Ударом пошкодило будинки у кількох районах, є постраждалі.

У центрі Одеси спалахнула пожежа у чотириповерховому житловому будинку та горіли поруч розташовані автівки. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 1000 кв. м. За іншою адресою горіли два приватні житлові будинки.

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