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Росіяни атакували Одещину трьома видами ракет: у Повітряних силах розкрили деталі удару
Основний напрямок удару — Одещина, наголосили військові.
Російські війська у ніч проти неділі, 9 серпня, атакували Одеську область балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами: «Іскандер-М/С-400», Онікс та Х-31П із акваторії Чорного моря. Кілька ракет не досягли цілей.
Про це йдеться у ранковому звіті Повітряних сил.
Крім цього, росіяни випустили по Україні 202 ударних БпЛА типу «Shahed» (зокрема. і реактивні), «Гербера та дрони-імітатори типу „Пародія“, баражуючі боєприпаси „Бандероль“.
ППО знешкодила 174 ворожі БпЛА, а також пʼять баражуючих боєприпасів «Бандероль».
Атака по Одесі 9 серпня — що відомо
У ніч проти неділі, 9 серпня, війська РФ атакували Одесу ракетами. У місті пролунала серія вибухів. Ударом пошкодило будинки у кількох районах, є постраждалі.
У центрі Одеси спалахнула пожежа у чотириповерховому житловому будинку та горіли поруч розташовані автівки. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 1000 кв. м. За іншою адресою горіли два приватні житлові будинки.