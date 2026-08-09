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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
3129
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Одесу та вибухи у російському Бєлгороді: головні новини ночі 9 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Одеса пережила атаку

Одеса пережила атаку / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 9 серпня 2026 року:

  • Києву взимку може критично не вистачати ракет для Patriot: військовий оглядач назвав необхідну кількість Читати далі –>

  • У Бєлгороді прогриміла серія потужних вибухів: повідомляють про масовану атаку дронів (відео) Читати далі –>

  • У Мелітополі пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку дронів і перебої зі світлом Читати далі –>

  • Одеса опинилася під атакою РФ: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура Читати далі –>

  • США заявили про прогрес у переговорах з Іраном: Венс розповів, що відбувається Читати далі –>

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