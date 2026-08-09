У Києві під час війни збудували лише чотири нові укриття: чому так сталося

Укриття в Києві

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Попри понад чотири роки повномасштабної війни та постійні російські атаки, у Києві збудували лише чотири нові захисні споруди цивільного захисту. Водночас потреба столиці у сховищах майже удвічі перевищує наявну кількість.

У КМДА пояснили, чому будівництво нових укриттів просувається так повільно.

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Скільки нових укриттів з’явилося у Києві

За інформацією директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, від початку 2022 року до фонду захисних споруд цивільного захисту Києва включили лише чотири новозбудовані об’єкти.

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«З початку 2022 року до фонду захисних споруд цивільного захисту (ЗСЦЗ) Києва включено 4 новозбудованих об’єкти, з них: 2 протирадіаційні укриття у Дарницькому районі, що розташовані на території закладів освіти загальною місткістю 540 осіб та 2 споруди подвійного призначення в Оболонському районі приватної та комунальної форми власності загальною місткістю 2195 осіб«, — повідомив на запит ТСН.ua Роман Ткачук.

Водночас у столиці наразі доступно або обладнано 4358 об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. З них 512 сховищ, два протирадіаційні укриття, 47 споруд подвійного призначення, одне мобільне укриття та 3796 найпростіших укриттів.

Потреба значно більша

У Департаменті муніципальної безпеки зазначають, що районні державні адміністрації та структурні підрозділи КМДА вже визначили реальну потребу столиці у захисних спорудах.

«РДА та структурні підрозділи КМДА сформували потребу в об’єктах фонду ЗСЦЗ. Вона затверджена рішенням Київради та становить 7894 об’єкти. Потребу у фонді ЗСЦЗ сформовано з урахуванням наявних об’єктів, необхідності покращення рівня захисту, а також планування розвитку мережі засобів колективного захисту», — додає Роман Ткачук.

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Чому будівництво просувається повільно

У КМДА пояснюють, що зведення нових захисних споруд є тривалим процесом. Він включає проєктування, проходження експертизи, будівельні роботи, технічний нагляд та введення об’єктів в експлуатацію.

Крім того, темпи робіт залежать від підрядних організацій і низки зовнішніх чинників.

«Виконання будівельних робіт залежить від підрядних організацій. Однією з основних причин можливого відтермінування реалізації проєктів є воєнний стан, який суттєво впливає на всі сфери економіки, зокрема на будівельну галузь. Відчутним фактором є нестача кваліфікованих працівників, що значною мірою пов’язано з мобілізаційними заходами. Також на темпи виконання робіт впливають безпекова ситуація, перебої з постачанням будівельних матеріалів, погодні умови, тимчасові відключення електроенергії, необхідність коригування проєктно-кошторисної документації та проведення додаткових процедур закупівель», — пояснює Роман Ткачук.

У Департаменті муніципальної безпеки також зазначили, що не є головним розпорядником бюджетних коштів на будівництво об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, тому не володіють інформацією щодо фінансування цих робіт.

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