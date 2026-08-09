Таємний "син" і діти від різних жінок: що відомо про нащадків Пономарьова та його нове кохання

Олександр Пономарьов з дітьми / © ТСН

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9 серпня народний артист України Олександр Пономарьов святкує день народження. Йому виповнюється 53 роки.

За понад три десятиліття на сцені співак здобув мільйони прихильників, але особисте життя завжди ретельно оберігав від сторонніх очей. Зокрема, артист рідко показує дітей і майже не розповідає про їхні успіхи.

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Попри закритість, відомо, що Пономарьов виховав трьох дітей. Він є батьком доньки Євгенії та сина Олександра, а також Зої Мозгової — доньки своєї колишньої дружини, продюсерки Олени Мозгової, яку сприймав за рідну. Редакція сайту ТСН.ua пропонує поглянути, який вигляд мають спадкоємці артиста та як склалося їхнє життя.

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Олександр Пономарьов-молодший, 19 років

Єдиний син артиста народився 15 лютого 2007 року у шлюбі Пономарьова з Вікторією Мартинюк. Подружжя прожило разом шість років і розлучилося 2012-го, однак співак продовжив активно брати участь у вихованні сина.

Олександр-молодший веде непублічний спосіб життя й уникає зайвої уваги. Його світлини з’являються в соцмережах батька лише зрідка — переважно у день народження. Шанувальники щоразу відзначають, що юнак дуже схожий на тата. Юнак успадкував сірі очі, кучеряве волосся, широкі брови та м’які риси обличчя. За останні роки хлопець помітно змужнів і перетворився на статного красеня.

Олександр Пономарьов з сином / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Олександр Пономарьов з сином / © instagram.com/oleksandrponomarov

Олександр Пономарьов з сином / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Євгенія Пономарьова, 27 років

Євгенія — спільна донька Олександра Пономарьова та Олени Мозгової. На відміну від своїх знаменитих батьків, вона обрала життя поза публічністю. Донька співака не дає інтерв’ю, не веде відкритих сторінок у соцмережах і рідко потрапляє в об’єктиви камер.

За повідомленнями українських ЗМІ, вже понад п’ять років Євгенія живе в Португалії, де працює у сфері брокерства та інвестицій. Сам Пономарьов і Мозгова лише інколи роблять виняток і діляться архівними світлинами з донькою, вітаючи її з днем народження.

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Також відомо, що Євгенія пропонувала родині попіклуватися про їхній прихисток у Європі під час війни, але ті залишаються в Україні зі своїми родинами.

Олександр Пономарьов з доньками Євгенією та Зоєю / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Олександр Пономарьов з донькою Євгенією / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Зоя Мозгова, 32 роки

Зоя — донька Олени Мозгової від попередніх стосунків. Під час шлюбу з продюсеркою Пономарьов виховував дівчину як рідну, тому між ними й досі збереглися теплі стосунки.

Сьогодні Зоя займається сучасним мистецтвом, бере участь у міжнародних виставках і реалізовує творчі проєкти, популяризуючи українську культуру. Вона активно веде соцмережі, багато подорожує та відкрито говорить про особисте життя.

Зоя Мозгова та її картини / © instagram.com/matatatahakuna

Кілька років тому Зоя здійснила камінгаут і нині щаслива разом зі своєю нареченою, яка має двох дітей. Сам Пономарьов раніше зазначав, що поважає вибір названої доньки, адже «кожен обирає свій шлях».

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Зоя Мозгова з нареченою / © instagram.com/matatatahakuna

Чутки про «таємного сина» від Марії Яремчук

Особисте життя Пономарьова неодноразово ставало приводом для чуток. Однією з найгучніших стала історія після народження первістка у співачки Марії Яремчук. У Мережі почали активно припускати, що саме Пономарьов міг бути батьком хлопчика.

Втім, артисти особисто спростували ці домисли. Музикант пояснив, що дійсно породичався з Марією й став батьком, але лише хрещеним. Згодом і сама Яремчук підтвердила, що батьком дитини є інший чоловік, ім’я якого вона не розголошує. Так само у секреті артистка тримає фото малюка та його ім’я. Відомо лише, що хлопчик з’явився на світ у Чернівцях.

Марія Яремчук, Олександр Пономарьов

Особисте життя Пономарьова зараз

Після двох розлучень співак практично перестав коментувати особисте життя. Водночас упродовж останніх років йому приписують роман із концертною директоркою Софією. Приводом для таких чуток стали їхні спільні появи та фотографії у соцмережах.

Цікаво, що у січні минулого року шоумен Юрій Горбунов проговорився, що його друг-артист вже 10 років у шлюбі. Проте імені обраниці й інших подробиць не розкрив.

Олександр Пономарьов з ймовірною коханою у компанії друзів / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

Сам Пономарьов жодного разу офіційно не підтверджував, що Софія є його обраницею, тому інформація про їхні стосунки залишається лише на рівні припущень. Попри постійну увагу до особистого життя, артист і надалі не поспішає відкривати подробиці родинного щастя та насолоджується ним поза камерами.

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