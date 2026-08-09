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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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367
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Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру в Торонто, Костюк вибула

Лише одна з двох українок зуміла подолати стадію 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Торонто.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Торонто (Канада).

В матчі 1/8 фіналу перша ракетка України перемогла 10-ту ракетку світу американку Аманду Анісімову з рахунком 6:2, 6:4.

У чвертьфіналі Еліна побореться з росіянкою Катериною Александровою, яка в поєдинку 1/8 фіналу здолала першу ракетку світу Аріну Соболенко — 7:6, 4:6, 6:4.

Інша українська тенісистка — Марта Костюк — не змогла пробитися до чвертьфіналу турніру в Торонто, зазнавши поразки в 1/8 фіналу від польки Іги Швьонтек з рахунком 6:3, 1:6, 2:6.

Цього сезоні 31-річна Світоліна завоювала титули в Окленді та Римі, дійшла до півфіналів у Дубаї, Індіан-Веллсі, Штутгарті та на Australian Open.

24-річна Костюк проводить найуспішніший сезон у своїй кар'єрі, вигравши турніри в Руані та Мадриді, а також вийшовши до півфіналу Roland Garros і Вімблдону.

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