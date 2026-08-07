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Норвезька федерація футболу закликала Інфантіно піти з посади президента ФІФА
В організації вважають, що своїми діями швейцарський функціонер підірвав довіру до ФІФА.
Норвезька футбольна федерація закликала президента ФІФА Джанні Інфантіно подати у відставку з посади.
Про це йдеться у заяві на офіційному сайті організації.
Причиною заяви стали скандальні наміри ФІФА продати частки прав на чемпіонат світу приватним інвесторам, які було скасовано після того, як УЄФА та 55 національних членів-асоціацій пригрозили бойкотом турніру.
У цьому УЄФА також підтримали Конфедерація футболу країн Північної та Центральної Америки та Карибського басейну (КОНКАКАФ) та Азіатська конфедерація футболу (АФК).
Після контраверсійних комерційних планів Інфантіно у норвезькій федерації футболу заявили, що 56-річний швейцарський функціонер підірвав довіру до ФІФА.
"Для Джанні Інфантіно немає шляху назад. Міжнародна футбольна співпраця переживає серйозні проблеми, і нам потрібна причина зібратися разом зараз. Ми хочемо попросити президента ФІФА негайно піти у відставку", — йдеться на сайті норвезької федерації футболу.
Нагадаємо, план ФІФА передбачав створення окремої компанії FIFA Forward Enterprise (FFE), яка мала керувати чемпіонатом світу. Сума угоди з продажу часток ЧС приватним інвесторам оцінювалася в 17 млрд євро.
Фінансовим консультантом проєкту мала стати JP Morgan, а групу інвесторів очолити Thrive Capital, директором якої є Джошуа Кушнер — рідний брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.
Раніше повідомлялося, що ФІФА відкрила дисциплінарні справи проти збірної Аргентини після скандалів на ЧС-2026.
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