Забудьте про каву вранці: ось що гастроентерологи п’ють одразу після пробудження

Що пити вранці натщесерце / © pexels.com

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Проте гастроентерологи радять спочатку подбати про відновлення водного балансу та підтримку травної системи, а вже потім тягнутися до кофеїну.

Фахівці зазначають, що першим ранковим напоєм зовсім не обов’язково має бути кава. Для багатьох людей значно кращим вибором стане теплий трав’яний чай, який допомагає м’яко «розбудити» шлунково-кишковий тракт і підтримати нормальне травлення.

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Чому після пробудження організму потрібна рідина

Під час сну людина не п’є воду протягом 6–8 годин або навіть довше. Через це організм природно втрачає частину рідини, а слизові оболонки травного тракту стають менш зволоженими.

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Склянка води або теплого трав’яного чаю зранку допомагає:

відновити водний баланс;

підтримати нормальну роботу кишечника;

сприяти комфортному травленню;

підготувати організм до першого приймання їжі.

Саме тому багато гастроентерологів починають день не з кави, а з напою без кофеїну.

Чому саме трав’яний чай

На відміну від кави чи міцного чорного чаю, трав’яні настої не містять кофеїну та можуть діяти м’якше на травну систему.

Серед найпопулярніших варіантів лікарі виділяють:

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ромашковий чай — традиційно асоціюється із заспокійливою дією та може допомагати зменшити дискомфорт у шлунку;

імбирний чай — часто використовують для підтримки нормального травлення та зменшення відчуття нудоти;

м’ятний чай — багатьом людям допомагає при здутті живота та відчутті важкості після їжі.

Водночас реакція організму індивідуальна. Наприклад, людям із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) м’ята може не підходити, оскільки іноді здатна посилювати печію.

Чи потрібно повністю відмовлятися від кави

Ні. Лікарі не закликають викреслювати каву зі свого життя. Якщо вона не викликає дискомфорту, її можна залишити у щоденному раціоні.

Проте фахівці рекомендують не робити каву першим напоєм після пробудження. Спочатку краще випити склянку води або теплого трав’яного чаю, а вже потім насолоджуватися улюбленою кавою, особливо якщо ви снідаєте.

Такий простий ритуал допомагає організму легше адаптуватися після нічного сну та підтримувати здорову роботу травної системи.

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Інші ранкові звички, які підтримують травлення

Окрім правильного напою, гастроентерологи радять звернути увагу й на інші щоденні звички:

не пропускати сніданок;

додавати до раціону продукти, багаті на клітковину;

достатньо пити воду протягом дня;

більше рухатися;

не поспішати під час приймання їжі.

Саме сукупність здорових звичок має найбільший вплив на стан кишечника, а не якийсь один «чарівний» продукт.

FAQ

Що найкраще пити вранці натщесерце?

Універсальної відповіді немає, однак для більшості здорових людей гарним початком дня стане склянка води або теплий трав’яний чай без цукру. Це допомагає відновити водний баланс після сну та підтримати нормальну роботу травної системи. Якщо у вас є хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, варто порадитися з лікарем щодо оптимального вибору напоїв.

Чи можна пити каву одразу після пробудження?

Можна, якщо вона не викликає печії, болю чи інших неприємних симптомів. Однак багато гастроентерологів радять спочатку випити воду або трав’яний чай, а каву залишити на час після сніданку або хоча б після першої порції рідини. Це допомагає м’якше підготувати організм до початку дня.

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