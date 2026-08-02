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Волоські горіхи чи мигдаль: що краще для здоров’я серця та довголіття
Горіхи давно вважаються одним із найцінніших продуктів для здорового харчування. Вони містять корисні жири, клітковину, мінерали та антиоксиданти, які допомагають підтримувати роботу організму.
Але коли постає вибір між двома популярними видами — волоськими горіхами та мигдалем — виникає логічне питання: який із них краще для серця?
Обидва горіхи мають унікальний склад і можуть бути частиною збалансованого раціону. Проте вони відрізняються за кількістю омега-3 жирних кислот, клітковини, вітамінів і мінералів. В EatingWell розбиралися, який горіх має більше переваг для здоров’я серцево-судинної системи.
Чому горіхи корисні для серця
Регулярне вживання горіхів пов’язують із покращенням показників здоров’я серця. Вони багаті на ненасичені жири, які можуть допомагати підтримувати нормальний рівень холестерину, а також містять поживні речовини, необхідні для роботи судин.
Основні переваги горіхів:
допомагають знижувати рівень «поганого» холестерину ЛПНЩ;
підтримують еластичність кровоносних судин;
забезпечують організм корисними жирами;
містять антиоксиданти, що захищають клітини від окисного стресу;
сприяють здоровому харчуванню та контролю ваги завдяки вмісту клітковини.
Саме тому багато дієтологів рекомендують включати невелику кількість горіхів у щоденний раціон.
Волоські горіхи: природне джерело омега-3 для серця
Волоські горіхи особливо цінують за високий вміст альфа-ліноленової кислоти (ALA) — рослинної форми омега-3 жирних кислот.
Омега-3 відомі своєю роллю у підтримці здоров’я серцево-судинної системи. Вони можуть допомагати зменшувати запальні процеси в організмі та позитивно впливати на стан судин.
Крім того, волоські горіхи містять:
поліфеноли — потужні антиоксиданти;
магній, необхідний для нормальної роботи серця;
клітковину, яка підтримує здоров’я травної системи;
рослинний білок.
Особливою перевагою волоських горіхів є їхній жирнокислотний склад, адже саме вони серед популярних горіхів мають найбільшу кількість рослинної омега-3.
Мигдаль: користь для холестерину та судин
Мигдаль також є одним із найкорисніших горіхів для серця. Його головна перевага — високий вміст вітаміну Е, магнію та клітковини.
Вітамін Е працює як антиоксидант і допомагає захищати клітини від пошкодження. Магній важливий для нормального кровообігу та роботи м’язів, зокрема серцевого.
Мигдаль містить:
мононенасичені жири;
значну кількість клітковини;
вітамін Е;
кальцій і магній.
Дослідження показують, що регулярне вживання мигдалю може позитивно впливати на рівень холестерину та підтримувати здоровий баланс жирів у крові.
Волоські горіхи чи мигдаль: який продукт корисніший
Однозначного переможця немає, адже кожен із цих горіхів має свої сильні сторони.
Волоські горіхи можуть бути кращим вибором, якщо ви хочете:
отримати більше рослинних омега-3 жирних кислот;
підтримати здоров’я судин;
додати до раціону більше антиоксидантів.
Мигдаль може бути кращим вибором, якщо ви шукаєте:
більше вітаміну Е;
більше клітковини;
продукт для підтримки нормального рівня холестерину.
Найкращий варіант для здоров’я серця — не обирати лише один вид, а поєднувати різні горіхи у раціоні.
Скільки горіхів потрібно їсти щодня
Для більшості здорових людей оптимальною кількістю вважається приблизно 30 грамів горіхів на день — це невелика жменя.
Важливо пам’ятати, що горіхи досить калорійні, тому надмірне вживання може призвести до зайвого споживання калорій.
Найкраще обирати:
несмажені горіхи;
горіхи без додавання солі;
натуральний продукт без цукру та ароматизаторів.
Як додати горіхи до щоденного раціону
Волоські горіхи та мигдаль можна легко включити у звичайне меню:
додавати до вівсянки або йогурту;
використовувати у салатах;
їсти як корисний перекус;
додавати до смузі;
використовувати під час приготування домашньої випічки.
Головне — дотримуватися помірності та поєднувати горіхи з іншими корисними продуктами.
FAQ
1. Що корисніше для серця: волоські горіхи чи мигдаль?
І волоські горіхи, і мигдаль корисні для серця, але вони мають різні переваги. Волоські горіхи містять більше рослинних омега-3 жирних кислот, які підтримують здоров’я судин, а мигдаль багатий на вітамін Е, магній і клітковину. Найкраще включати обидва види горіхів у раціон.
2. Які горіхи знижують холестерин?
Для підтримки нормального рівня холестерину корисними можуть бути волоські горіхи, мигдаль та інші горіхи, багаті на ненасичені жири й клітковину. Регулярне помірне вживання горіхів у складі здорового харчування може допомагати знижувати рівень «поганого» холестерину ЛПНЩ.