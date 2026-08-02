Волоські горіхи чи мигдаль: що краще для здоров’я серця та довголіття

Що краще їсти для серця: мигдаль чи волоські горіхи / © pexels.com

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Але коли постає вибір між двома популярними видами — волоськими горіхами та мигдалем — виникає логічне питання: який із них краще для серця?

Обидва горіхи мають унікальний склад і можуть бути частиною збалансованого раціону. Проте вони відрізняються за кількістю омега-3 жирних кислот, клітковини, вітамінів і мінералів. В EatingWell розбиралися, який горіх має більше переваг для здоров’я серцево-судинної системи.

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Чому горіхи корисні для серця

Регулярне вживання горіхів пов’язують із покращенням показників здоров’я серця. Вони багаті на ненасичені жири, які можуть допомагати підтримувати нормальний рівень холестерину, а також містять поживні речовини, необхідні для роботи судин.

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Основні переваги горіхів:

допомагають знижувати рівень «поганого» холестерину ЛПНЩ;

підтримують еластичність кровоносних судин;

забезпечують організм корисними жирами;

містять антиоксиданти, що захищають клітини від окисного стресу;

сприяють здоровому харчуванню та контролю ваги завдяки вмісту клітковини.

Саме тому багато дієтологів рекомендують включати невелику кількість горіхів у щоденний раціон.

Волоські горіхи: природне джерело омега-3 для серця

Волоські горіхи особливо цінують за високий вміст альфа-ліноленової кислоти (ALA) — рослинної форми омега-3 жирних кислот.

Омега-3 відомі своєю роллю у підтримці здоров’я серцево-судинної системи. Вони можуть допомагати зменшувати запальні процеси в організмі та позитивно впливати на стан судин.

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Крім того, волоські горіхи містять:

поліфеноли — потужні антиоксиданти;

магній, необхідний для нормальної роботи серця;

клітковину, яка підтримує здоров’я травної системи;

рослинний білок.

Особливою перевагою волоських горіхів є їхній жирнокислотний склад, адже саме вони серед популярних горіхів мають найбільшу кількість рослинної омега-3.

Мигдаль: користь для холестерину та судин

Мигдаль також є одним із найкорисніших горіхів для серця. Його головна перевага — високий вміст вітаміну Е, магнію та клітковини.

Вітамін Е працює як антиоксидант і допомагає захищати клітини від пошкодження. Магній важливий для нормального кровообігу та роботи м’язів, зокрема серцевого.

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Мигдаль містить:

мононенасичені жири;

значну кількість клітковини;

вітамін Е;

кальцій і магній.

Дослідження показують, що регулярне вживання мигдалю може позитивно впливати на рівень холестерину та підтримувати здоровий баланс жирів у крові.

Волоські горіхи чи мигдаль: який продукт корисніший

Волоські горіхи чи мигдаль: який продукт корисніший / © pexels.com

Однозначного переможця немає, адже кожен із цих горіхів має свої сильні сторони.

Волоські горіхи можуть бути кращим вибором, якщо ви хочете:

отримати більше рослинних омега-3 жирних кислот;

підтримати здоров’я судин;

додати до раціону більше антиоксидантів.

Мигдаль може бути кращим вибором, якщо ви шукаєте:

більше вітаміну Е;

більше клітковини;

продукт для підтримки нормального рівня холестерину.

Найкращий варіант для здоров’я серця — не обирати лише один вид, а поєднувати різні горіхи у раціоні.

Скільки горіхів потрібно їсти щодня

Для більшості здорових людей оптимальною кількістю вважається приблизно 30 грамів горіхів на день — це невелика жменя.

Важливо пам’ятати, що горіхи досить калорійні, тому надмірне вживання може призвести до зайвого споживання калорій.

Найкраще обирати:

несмажені горіхи;

горіхи без додавання солі;

натуральний продукт без цукру та ароматизаторів.

Як додати горіхи до щоденного раціону

Волоські горіхи та мигдаль можна легко включити у звичайне меню:

додавати до вівсянки або йогурту;

використовувати у салатах;

їсти як корисний перекус;

додавати до смузі;

використовувати під час приготування домашньої випічки.

Головне — дотримуватися помірності та поєднувати горіхи з іншими корисними продуктами.

FAQ

1. Що корисніше для серця: волоські горіхи чи мигдаль?

І волоські горіхи, і мигдаль корисні для серця, але вони мають різні переваги. Волоські горіхи містять більше рослинних омега-3 жирних кислот, які підтримують здоров’я судин, а мигдаль багатий на вітамін Е, магній і клітковину. Найкраще включати обидва види горіхів у раціон.

2. Які горіхи знижують холестерин?

Для підтримки нормального рівня холестерину корисними можуть бути волоські горіхи, мигдаль та інші горіхи, багаті на ненасичені жири й клітковину. Регулярне помірне вживання горіхів у складі здорового харчування може допомагати знижувати рівень «поганого» холестерину ЛПНЩ.

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