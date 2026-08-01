П’ять продуктів, у яких більше вітаміну Е, ніж у соняшниковому насінні: ви будете здивовані №1

Продукти з високим вмістом вітаміну Е / © pexels.com

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Цей жиророзчинний вітамін відіграє важливу роль у захисті клітин від окисного стресу, підтримує здоров’я шкіри, імунної системи та допомагає організму боротися з негативним впливом вільних радикалів.

Дієтологи зазначають: отримувати необхідні поживні речовини найкраще з різноманітного харчування. Тож варто знати, які продукти можуть стати додатковими джерелами вітаміну Е.

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Навіщо організму потрібен вітамін Е

Вітамін Е — це потужний антиоксидант, який допомагає захищати клітини від пошкодження. Він також бере участь у роботі імунної системи, підтримує здоров’я шкіри та сприяє нормальному функціонуванню організму.

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До основних переваг вітаміну Е належать:

захист клітин від окисного стресу;

підтримка здоров’я шкіри;

допомога у нормальній роботі імунітету;

участь у захисті організму від впливу вільних радикалів.

Популярним джерелом цього нутрієнта є соняшникове насіння, але воно далеко не єдине.

Продукти, які містять більше вітаміну Е, ніж соняшникове насіння

Олія зародків пшениці — справжній рекордсмен за вмістом вітаміну Е

Одним із найбагатших природних джерел вітаміну Е є олія зародків пшениці. Вона містить значну кількість токоферолів — активних форм вітаміну Е.

Її часто додають у холодні страви, салати або використовують як харчову добавку. Водночас варто пам’ятати: через високу концентрацію корисних речовин таку олію зазвичай вживають у невеликих кількостях.

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Мигдаль — корисний перекус із високим вмістом антиоксидантів

Мигдаль — один із найпопулярніших горіхів у здоровому харчуванні. Він містить не лише вітамін Е, а й корисні жири, клітковину, магній та інші поживні речовини.

Невелика порція мигдалю може стати хорошим доповненням до щоденного раціону. Горіхи зручно додавати до каш, йогуртів або їсти як самостійний перекус.

Фундук — джерело вітаміну Е та корисних жирів

Продукти багаті на вітамін Е / © pexels.com

Фундук також належить до продуктів із високим вмістом вітаміну Е. Крім антиоксидантних властивостей, він містить мононенасичені жири, які важливі для збалансованого харчування.

Дієтологи радять не зловживати горіхами через їхню високу калорійність, але регулярне помірне споживання може бути корисним.

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Арахісове масло — несподіване джерело вітаміну Е

Натуральне арахісове масло без додавання великої кількості цукру може бути ще одним способом отримати вітамін Е.

Окрім цього, воно містить рослинний білок і корисні жири. Найкраще обирати варіанти без зайвих добавок у складі.

Авокадо — не лише модний продукт

Авокадо відоме високим вмістом корисних жирів, але також містить вітамін Е. Цей продукт часто додають до салатів, бутербродів або використовують для приготування поживних сніданків.

Завдяки поєднанню жирних кислот, клітковини та антиоксидантів авокадо стало одним із популярних продуктів у раціонах людей, які дбають про здорове харчування.

Чому варто отримувати вітамін Е саме з їжі

Попри популярність вітамінних добавок, більшість людей можуть отримувати достатню кількість вітаміну Е завдяки різноманітному раціону.

Фахівці рекомендують звертати увагу не на один окремий продукт, а на загальний баланс харчування. Поєднання горіхів, насіння, рослинних олій, овочів та інших корисних продуктів допомагає забезпечити організм необхідними поживними речовинами.

Соняшникове насіння залишається одним із хороших джерел вітаміну Е, але далеко не єдиним. Олія зародків пшениці, мигдаль, фундук, арахісове масло та авокадо можуть стати корисним доповненням до раціону.

Якщо ви хочете підтримувати здоров’я шкіри, імунітет і захистити клітини від окисного стресу, варто додати до меню різноманітні продукти, багаті на вітамін Е.

FAQ

Які продукти містять найбільше вітаміну Е?

Найбільше вітаміну Е містять рослинні олії, зокрема олія зародків пшениці, а також горіхи — мигдаль і фундук, насіння, авокадо та деякі інші продукти рослинного походження.

Для чого потрібен вітамін Е організму?

Вітамін Е є антиоксидантом, який допомагає захищати клітини від пошкодження, підтримує роботу імунної системи, а також сприяє здоров’ю шкіри та нормальному функціонуванню організму.

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