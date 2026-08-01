Пять продуктов, у которых больше витамина Е, чем в семенах подсолнечника: вы будете удивлены №1

Продукты с высоким содержанием витамина Е / © pexels.com

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Этот жирорастворимый витамин играет немаловажную роль в защите клеток от окислительного стресса, поддерживает здоровье кожи, иммунной системы и помогает организму бороться с отрицательным влиянием свободных радикалов.

Диетологи отмечают: получать необходимые питательные вещества лучше всего из разнообразного питания. Следовательно, следует знать, какие продукты могут стать дополнительными источниками витамина Е.

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Зачем организму нужен витамин Е

Витамин Е — это мощный антиоксидант, помогающий защищать клетки от повреждения. Он также участвует в работе иммунной системы, поддерживает здоровье кожи и способствует нормальному функционированию организма.

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К основным преимуществам витамина Е относятся:

защита клеток от окислительного стресса;

поддержка здоровья кожи;

помощь в нормальной работе иммунитета;

участие в защите организма от воздействия свободных радикалов

Популярным источником этого нутриента являются семена подсолнечника, но они далеко не единственные.

Продукты, содержащие больше витамина Е, чем семена подсолнечника

Масло зародышей пшеницы — настоящий рекордсмен по содержанию витамина Е

Одним из богатейших природных источников витамина Е является масло зародышей пшеницы. Она содержит значительное количество токоферолов — активных форм витамина Е.

Ее часто добавляют в холодные блюда, салаты или используют в качестве пищевой добавки. В то же время следует помнить: из-за высокой концентрации полезных веществ такое масло обычно употребляют в небольших количествах.

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Миндаль — полезный перекус с высоким содержанием антиоксидантов

Миндаль — один из самых популярных орехов в здоровом питании. Он содержит не только витамин Е, но и полезные жиры, клетчатку, магний и другие питательные вещества.

Небольшая порция миндаля может стать хорошим дополнением к ежедневному рациону. Орехи удобно добавлять в каши, йогурты или есть как самостоятельный перекус.

Фундук — источник витамина Е и полезных жиров

Продукты богаты витамином Е / © pexels.com

Фундук также относится к продуктам с высоким содержанием витамина Е. Помимо антиоксидантных свойств он содержит мононенасыщенные жиры, которые важны для сбалансированного питания.

Диетологи советуют не злоупотреблять орехами из-за их высокой калорийности, но регулярное умеренное потребление может оказаться полезным.

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Арахисовое масло — неожиданный источник витамина Е

Натуральное арахисовое масло без добавления большого количества сахара может являться еще одним способом получить витамин Е.

Кроме того, оно содержит растительный белок и полезные жиры. Лучше выбирать варианты без лишних добавок в составе.

Авокадо — не только модный продукт

Авокадо известно высоким содержанием полезных жиров, но также содержит витамин Е. Этот продукт часто добавляют в салаты, бутерброды или используют для приготовления питательных завтраков.

Благодаря сочетанию жирных кислот, клетчатки и антиоксидантов авокадо стало одним из популярных продуктов в рационах людей, заботящихся о здоровом питании.

Почему стоит получать витамин Е именно из еды

Несмотря на популярность витаминных добавок, большинство людей могут получать достаточное количество витамина Е благодаря разному рациону.

Специалисты рекомендуют обращать внимание не на один отдельный продукт, а на общий баланс питания. Сочетание орехов, семян, растительных масел, овощей и других полезных продуктов помогает обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Подсолнечные семена остаются одним из хороших источников витамина Е, но далеко не единственным. Масло эмбрионов пшеницы, миндаль, фундук, арахисовое масло и авокадо могут стать полезным дополнением к рациону.

Если вы хотите поддерживать здоровье кожи, иммунитет и защитить клетки от окислительного стресса, следует добавить в меню разнообразные продукты, богатые витамином Е.

FAQ

Какие продукты содержат больше витамина Е?

Больше всего витамина Е содержат растительные масла, в частности, масло зародышей пшеницы, а также орехи — миндаль и фундук, семена, авокадо и некоторые другие продукты растительного происхождения.

Зачем нужен витамин Е организма?

Витамин Е является антиоксидантом, помогающим защищать клетки от повреждения, поддерживает работу иммунной системы, а также способствует здоровью кожи и нормальному функционированию организма.

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