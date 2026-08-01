Стали известны планы "Челси" по Мудрику после отмены дисквалификации за допинг

Михаил Мудрик / © Associated Press

Реклама

Стали известны планы лондонского "Челси" относительно украинского вингера Михаила Мудрика, с которого сняли дисквалификацию за употребление допинга.

По информации издания Daily Mail, в клубе положительно восприняли решение Футбольной ассоциации Англии (FA) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) допустить 25-летнего украинца к официальным матчам.

Реклама

В "Челси" намерены оказать Михаилу всю необходимую поддержку, чтобы он как можно скорее восстановил игровую форму и без проблем снова интегрировался в состав команды.

Реклама

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, в августе руководство и тренерский штаб "Челси" оценят готовность Мудрика и примут окончательное решение — он останется в команде или отправится в аренду для набора формы.

"Мудрик возвращается после допингового дела — все это позади. В воскресенье он присоединится к "Челси" на сборах в Гонконге. Предсезонное турне станет для него прекрасной возможностью.

В "Челси" оценят состояние Мудрика в августе и в ближайшие недели, после чего примут решение: оставить его или, возможно, позволить ему уйти, например, в аренду. Увидим, как будут развиваться события.

Сейчас Мудрик хочет быть на поле со своими одноклубниками, играть в футбол и демонстрировать свое мастерство. Некоторое время он тренировался самостоятельно. Мудрик готов, и мы увидим, что будет дальше", — сказал Романо в видео на своем YouTube-канале.

Реклама

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Мудрик в соцсетях подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не использовал никаких запрещенных веществ и пообещал рассказать больше, когда закончится расследование и ситуация прояснится.

"Челси" также выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте. В нем отмечалось, что Михаил утверждает, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов.

Реклама

В апреле 2026 года Мудрик получил дисквалификацию на 4 года за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

Ранее сообщалось, что Мудрик сделал первое заявление после отмены его дисквалификации за употребление допинга.

Новости партнеров