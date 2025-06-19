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Обнародован результат допинг-пробы "B" Мудрика – СМИ
По информации издания The Athletic, вторая допинг-проба украинца также оказалась положительной.
Допинг-проба "B" украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика дала положительный результат.
Об этом сообщает авторитетное издание The Athletic.
Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии предъявила 24-летнему украинцу обвинение в нарушении антидопинговых правил. Ему грозит до 4 лет дисквалификации.
Сторона Мудрика отказалась от комментариев после появления этой информации.
В ночь на 17 декабря 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество – мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола.
Сам Мудрик в соцсетях подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не употреблял никаких запрещенных веществ и пообещал рассказать больше, когда закончится расследование и ситуация прояснится.
"Челси" также выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте. В нем отмечается, что Михаил утверждает, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов.
В сезоне-2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что Мудрик прошел проверку на полиграфе из-за проваленного допинг-теста.