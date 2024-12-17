"Челси" выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте

В лондонском клубе прокомментировали ситуацию с украинским футболистом.
Лондонский " Челси" опубликовал заявление касательно того, что украинский полузащитник клуба Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
"Футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что Футбольная ассоциация Англии (FA) недавно связалась с нашим игроком Михаилом Мудриком по поводу неблагоприятного результата анализа мочи.
И клуб и Михаил полностью поддерживают программу тестирования FA, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что привело к неблагоприятному результату. Клуб не будет давать дальнейшие комментарии относительно этой ситуации", – говорится в заявлении на официальном сайте лондонского клуба.
Напомним, в ночь на 17 декабря стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" футболиста обнаружили запрещенное вещество. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у Мудрика в конце октября.
Ожидается, что в ближайшие дни также откроют пробу "B". После этого станет понятно, грозит ли Мудрику дисквалификация и, если да, то насколько длительная.
По информации журналиста и комментатора Владимира Зверова, максимальное наказание, которое может грозить Мудрику, это отстранение на 4 года.
В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Последний раз Мудрик попадал в заявку "Челси" 1 декабря на матч АПЛ против "Астон Виллы", который провел на скамейке для запасных. С тех пор Михаил уже четыре поединка подряд оставался вне заявки своей команды. Главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска сообщал, что украинец болеет.
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