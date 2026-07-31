Мудрик сделал первое заявление после отмены его дисквалификации за употребление допинга

Михаил Мудрик / © Associated Press

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Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал первое заявление касательно снятия с него дисквалификации за употребление допинга.

"После длительной борьбы четырехлетняя дисквалификация, которая была наложена на меня, отменена, и я могу немедленно возобновить свою карьеру. Я благодарен за то, что этот процесс завершился, что мне позволено вернуться к футболу и теперь я могу смотреть в будущее. Это был самый тяжелый период в моей карьере.

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Как я всегда утверждал с самого начала этого дела, я никогда сознательно или специально не употреблял никаких запрещенных веществ. Мое стремление соревноваться честно и представлять свой клуб и страну с профессионализмом и честностью всегда было для меня важно.

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Я хотел бы поблагодарить свою семью и друзей за поддержку и веру в течение всего этого периода. Я также хочу выразить глубокую благодарность всем в "Челси", своим одноклубникам и болельщикам "Челси", которые были со мной в течение всего этого времени. Также я хотел бы поблагодарить свою юридическую команду и других, кто помогал мне, за их неутомимую работу над моим делом.

Сейчас я сосредоточен на возвращении к футболу, ежедневному упорному труду и тому, чтобы внести положительный вклад на поле. Спасибо всем, кто продолжал верить в меня. Я с нетерпением жду следующего этапа своей карьеры", — написал Мудрик у себя в Instagram.

В апреле Мудрик получил дисквалификацию на 4 года за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Ожидается, что Мудрик присоединится к "Челси" уже сейчас и поедет с командой на предсезонную подготовку в Гонконг.

Напомним, в декабре 2024 стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запрещено участвовать в матчах и тренировках.

В июне 2025 года по делу Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации авторитетного издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Ранее Мудрик в соцсетях подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не употреблял никаких запрещенных веществ и пообещал рассказать больше, когда закончится расследование и ситуация прояснится.

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"Челси" также выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте. В нем отмечается, что Михаил утверждает, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов.

Ранее сообщалось, что Мудрик прошел проверку на полиграфе из-за проваленного допинг-теста.

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