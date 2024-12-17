Мудрика временно отстранили от футбола из-за проваленного допинг-теста

В лондонском клубе уже приступили к внутреннему расследованию.

Украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика, который сдал положительный тест на допинг, временно отстранили от футбола.

Об этом сообщает издание The Times.

Источник утверждает, что 23-летний украинец был временно отстранен от футбола после получения сообщения о своем положительном тесте на допинг от Футбольной ассоциации Англии (FA).

Отмечается, что Мудрик отрицает умышленное употребление запрещенного вещества. В августе он прошел допинг-тест, который был отрицательным. Однако следующий тест уже был положительным.

Михаил утверждает, что после августовского теста он ничего не менял в распорядке дня. Он считает, что запрещенный препарат мог попасть в его организм за границей, поскольку найденное вещество недоступно в Великобритании.

"Челси" уже начал внутреннее расследование и поддерживает игрока, который полностью сотрудничает с клубом.

Согласно правилам FA, игрок может быть поставлен в известность о результате допинг-теста, а затем временно отстранен. Ему предоставляется возможность дать объяснение до того, как будет принято решение об обвинении.

Напомним, в ночь на 17 декабря стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" футболиста обнаружили запрещенное вещество. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у Мудрика в конце октября.

Ожидается, что в ближайшие дни также откроют пробу "B". После этого станет понятно, грозит ли Мудрику дисквалификация и, если да, то насколько длительная.

По информации журналиста и комментатора Владимира Зверова, максимальное наказание, которое может грозить Мудрику, это отстранение на 4 года.

В этом сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Челси" во всех турнирах, отличившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

Последний раз Мудрик попадал в заявку "Челси" 1 декабря на матч АПЛ против "Астон Виллы", который провел на скамейке для запасных. С тех пор Михаил уже четыре поединка подряд оставался вне заявки своей команды. Главный тренер лондонского клуба Энцо Мареска сообщал, что украинец болеет.

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