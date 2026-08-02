"Особенный игрок": тренер "Челси" высказался об отмене дисквалификации Мудрика за допинг

Хаби Алонсо / © Associated Press

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Главный тренер лондонского "Челси" Хаби Алонсо высказался по поводу снятия с украинского вингера Михаила Мудрика дисквалификации за употребление допинга.

"Наверное, мы не можем в полной мере понять, через что ему пришлось пройти за это время. Мы хотим, чтобы он был частью команды. У него есть поддержка каждого. Это займет время, но теперь, когда все изменилось, ситуация начнет двигаться вперед. Он хочет играть в футбол и быть частью команды.

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Я видел его еще в "Шахтере". Видел, какое влияние он имел на игру, насколько он силен в ситуациях один на один. Он способен сам создавать много моментов. Это особенный игрок. Но, безусловно, на это уйдет время. Пережить все то, через что он прошел, наверное, было для него действительно очень тяжело", — приводит слова Алонсо football.london.

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Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Мудрик в соцсетях подтвердил информацию о своем положительном тесте на допинг. Михаил заверил, что не использовал никаких запрещенных веществ и пообещал рассказать больше, когда закончится расследование и ситуация прояснится.

"Челси" также выступил с официальным заявлением о проваленном Мудриком допинг-тесте. В нем отмечалось, что Михаил утверждает, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных препаратов.

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В апреле 2026 года Мудрик получил дисквалификацию на 4 года за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

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Ранее сообщалось, что Мудрик сделал первое заявление после отмены его дисквалификации за употребление допинга.

Также мы рассказывали, что стали известны планы "Челси" по Мудрику после отмены дисквалификации за допинг.

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