10 лучших способов быстро охладить квартиру, если нет кондиционера и вентилятора

Как спастись от жары и снизить температуру в комнате / © www.freepik.com/free-photo

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Летняя жара может превратить квартиру в настоящую парилку, особенно если окна выходят на солнечную сторону, а кондиционера или вентилятора нет. Однако даже в такой ситуации можно значительно снизить температуру в помещении, используя простые и доступные способы. Специалисты по энергоэффективности и климатическому комфорту отмечают, что главная задача — не только охладить воздух, но и не позволить теплу накапливаться внутри жилья. Если действовать комплексно, разница температур может составлять несколько градусов, что ощущается очень заметно.

Плотно закрывайте окна днем

Многие ошибочно оставляют окна открытыми в жару, надеясь на свежий воздух. На самом деле, если на воздухе температура выше, горячий воздух только быстрее нагревает квартиру.

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Лучше всего держать окна закрытыми в самые жаркие часы — примерно с 10:00 до 20:00, особенно если солнце светит прямо в окна.

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Зашторивайте окна

Солнечные лучи являются одним из главных источников нагрева помещения. Используйте:

плотные шторы;

рулонные шторы;

жалюзи;

светоотражающие экраны.

Светлые ткани или специальные солнцезащитные покрытия могут отражать значительную часть тепла.

Проветривайте только ночью и ранним утром

Когда температура на улице снижается, откройте все окна, чтобы создать естественный сквозняк. Лучшее время для такого проветривания:

после заката;

рано утром;

во время ночной прохлады.

Это позволит стенам и мебели частично отдать накопленное тепло.

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Используйте влажные простыни

Один из старых, но эффективных способов — повесить у открытого окна или дверного проема влажную простыню или большое полотенце.

Во время испарения вода убирает часть тепла из воздуха, создавая чувство прохлады. Важно только не делать ткань слишком мокрой, чтобы избежать чрезмерной влажности.

Выключайте лишние электроприборы

Бытовая техника также нагревает квартиру. Больше всего тепла выделяют:

духовка;

электроплита;

компьютеры;

телевизоры;

игровые приставки;

зарядные устройства, которые остаются включенными.

В жару следует выключать технику, если она не используется.

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Минимизируйте приготовление горячей пищи

При работе духовка или плита могут поднять температуру на кухне на несколько градусов.

В самые жаркие дни лучше выбирать:

холодные супы;

салаты;

блюда без термической обработки;

еду, которую можно приготовить заранее.

Это сделает пребывание дома гораздо более комфортным.

Уберите лишний текстиль

Ковры, толстые покрывала, декоративные подушки и пледы накапливают тепло. Если убрать их хотя бы на лето, комнаты будут быстрее охлаждаться, а воздух будет казаться более свежим.

Закрывайте дверь в нагретые комнаты

Если одна комната сильно прогревается на солнце, лучше изолировать ее от других помещений.

Такой обычный шаг поможет не допустить распространения жаркого воздуха по всей квартире.

Чаще мойте пол прохладной водой

Влажная уборка не только освежает воздух, но и временно охлаждает поверхности.

Особенно хорошо это работает на плитке или ламинате, быстро отдающем тепло после контакта с прохладной водой.

Используйте лед или холодную воду

Если необходимо быстро освежить комнату, поставьте несколько емкостей со льдом или очень холодной водой в разных местах квартиры.

Лед будет постепенно таять, а окружающий воздух станет немного прохладнее. Особенно хорошо этот способ работает в небольших комнатах.

Как не перегреться самим

Помимо охлаждения квартиры важно помочь организму легче переносить жару. Врачи рекомендуют:

регулярно пить чистую воду небольшими порциями;

носить легкую одежду из натуральных тканей;

избегать чрезмерных физических нагрузок в середине дня;

принимать прохладный, но не ледяной душ;

отдавать предпочтение легкой пище с большим количеством овощей и фруктов.

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