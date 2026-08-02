38 лет за решеткой за преступление, которого не совершал: полиция снова ищет настоящего убийцу девушки

Невинный мужчина 38 лет провел в тюрьме / © Unsplash

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Британские правоохранители снова ищут настоящего убийцу 21-летней Дайан Синдалл, которую жестоко убили четыре десятилетия назад в городе Беркенхед. Это дело вошло в историю как одна из самых масштабных судебных ошибок в Великобритании: мужчина, которого осудили за преступление, провел за решеткой 38 лет, оказался невиновным.

Об этом пишет Lad Bible.

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Британская полиция возобновила расследование громкого убийства 1986 года

В ночь на 2 августа 1986 года Дайан, которая собирала деньги на будущую свадьбу, возвращалась домой с работы в местном пабе за рулем своего голубого фургона Fiat. Когда в машине закончился бензин, девушке пришлось идти пешком.

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Очевидцы видели, как она шла по дороге между полночью и 00:20, а жители района Боро-Роуд услышали ночью крики и спор. Через несколько часов прохожий нашел ее тело в переулке.

Экспертиза установила, что девушка испытала сексуальное насилие и умерла от кровоизлияния в мозг из-за многочисленных ударов тупым предметом по голове и лицу, а также большого количества ножевых ранений.

В нескольких километрах от места преступления полиция нашла сожженную одежду жертвы. Нападающий, которого в прессе окрестили «Мерсисайдским Потрошителем» и «Зверем из Беркенхеда», держал в страхе весь город — женщины боялись выходить на улицы самостоятельно.

Убитая Дайан Синдалл

В ходе расследования полицейские допросили тысячи человек. След вышел на Питера Салливана, которому сейчас 68 лет. Супруги местных жителей заявили, что видели мужчину по имени «Пит», который выбегал из кустов неподалеку от места сожжения одежды. Дополнительно на Салливана указали другие свидетели после реконструкции событий в телепрограмме Crimewatch.

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Питер Салливан, ошибочно отсидевший 38 лет в тюрьме

Несмотря на это, в следующем году суд приговорил его к пожизненному заключению.

Поворот в деле произошел благодаря развитию ДНК-технологий. В 2021 году Салливан обратился в Комиссию по пересмотру уголовных дел. Проведенная экспертиза обнаружила на вещественных доказательствах профиль ДНК, не принадлежавший осужденному. В мае прошлого года апелляционный суд отменил приговор, и мужчина вышел на свободу после 38 лет тюрьмы.

После освобождения адвокат Салливана Сара Маят зачитала его заявление:

«То, что со мной произошло, было очень неправильно. Но это не умаляет того факта, что все это произошло после ужасной потери жизни. Я не злюсь. Я просто стараюсь вернуться к своим близким и семье, поскольку должен максимально использовать то, что осталось от существования, которое мне дано в этом мире».

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Сейчас Независимая служба поведения полиции (IOPC) проводит проверку действий правоохранителей во время первоочередного расследования.

«Господин Салливан стал жертвой одной из самых плохих судебных ошибок, которые когда-либо видела эта страна. Учитывая значительное влияние, которое это имело, а также серьезность некоторых обвинений, содержащихся в жалобе, важно, чтобы эти дела были независимо расследованы. Тот факт, что это произошло почти 40 лет назад, создает существенные трудности с доказательствами, но мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее продвинуть наше расследование», — заявила директор IOPC Аманда Роу.

Полиция Мерсисайда официально возобновила расследование убийства в 2023 году. В ведомстве пояснили, что в 1986 году ДНК-тестирование находилось на начальном этапе развития, поэтому эта доказательная база была недоступна первой следственной группе. За информацию, которая поможет задержать и осудить настоящего убийцу, благотворительная организация Crimestoppers предлагает вознаграждение до 20 000 фунтов стерлингов.

Следователи уже проверили и исключили из списка подозреваемых 575 мужчин, а в отношении 32 человек проверка продолжается.

90-летнюю женщину приговорили к тюрьме: уникальный случай

Напомним, в Южной Корее суд приговорил 90-летнюю женщину к одному году заключения за помощь в отмывании средств от наркоторговли. В течение 2020-2022 годов она получила наличными 386 млн вон (~11,36 млн грн) и переводила их на счета, которые предоставлял ее сын Сонг.

Сын женщины с 2020 года отбывает наказание в Камбодже за контрабанду метамфетамина.

Суд пришел к выводу, что женщина знала об аресте сына и должна была осознавать незаконное происхождение денег, а ее действия осложняли отслеживание доходов и способствовали распространению наркотиков. Учитывая почтенный возраст обвиняемой и отсутствие предварительных правонарушений, ей назначили короткий срок заключения.

По этому делу также фигурировала дочь Сонга, но ее оправдали за неимением доказательств осведомленности о происхождении средств.

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