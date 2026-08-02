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Умер звезда сериала "Клан Сопрано" Винсент Пасторе: актера нашли мертвым в собственном доме
Тело актера было обнаружено в его доме после того, как он в течение трех дней не выходил на связь.
Американский актер Винсент Пасторе, который снимался в сериале «Клан Сопрано», умер.
Об этом сообщает издание TMZ. Тело актера обнаружили в субботу, 1 августа, в собственном доме в Бронксе, Нью-Йорк. Отмечается, что давний приятель Винсента Пасторе взволновался, поскольку тот в течение нескольких дней не выходил на связь. Он наведался к актеру. Когда на его приход никто не отреагировал, мужчина обратился к спасателям, которые и смогли попасть внутрь и обнаружили тело звезды сериала «Клан Сопрано».
Впоследствии на место прибыли полицейские, которые начали расследование. Точная дата смерти Винсента Пасторе пока неизвестна. Однако сосед последний раз видел его 29 июля, а связывался с ним 30 июля. С тех пор актера не было слышно.
Точная причина смерти тоже не объявляется. Однако TMZ со ссылкой на собственные источники отмечает, что актер ушел из жизни по естественным причинам. Кстати, артиста не стало в возрасте 80 лет.
Отметим, Винсент Пасторе — американский актер кино и телевидения. Он родился 14 июля 1946 года в Нью-Йорке в итало-американской семье. Первые карьерные шаги начали делать в 1988 году. Правда, поначалу он играл только небольшие роли. Популярность к Винсенту Пасторе пришла в 1999 году, когда на экраны вышел сериал «Клан Сопрано», где он появился в образе Сальваторе Бонпенсьеро. В основном актер играл роли мафиози и бандитов.
Напомним, недавно стало известно, что умер британский актер Том Чедбон. Он снимался в таких популярных сериалах как «Игра престолов» и «Доктор Кто».