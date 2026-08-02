Умер звезда сериала "Клан Сопрано" Винсент Пасторе: актера нашли мертвым в собственном доме

Винсент Пасторе / © Associated Press

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Американский актер Винсент Пасторе, который снимался в сериале «Клан Сопрано», умер.

Об этом сообщает издание TMZ. Тело актера обнаружили в субботу, 1 августа, в собственном доме в Бронксе, Нью-Йорк. Отмечается, что давний приятель Винсента Пасторе взволновался, поскольку тот в течение нескольких дней не выходил на связь. Он наведался к актеру. Когда на его приход никто не отреагировал, мужчина обратился к спасателям, которые и смогли попасть внутрь и обнаружили тело звезды сериала «Клан Сопрано».

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Впоследствии на место прибыли полицейские, которые начали расследование. Точная дата смерти Винсента Пасторе пока неизвестна. Однако сосед последний раз видел его 29 июля, а связывался с ним 30 июля. С тех пор актера не было слышно.

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Винсент Пасторе / © Associated Press

Точная причина смерти тоже не объявляется. Однако TMZ со ссылкой на собственные источники отмечает, что актер ушел из жизни по естественным причинам. Кстати, артиста не стало в возрасте 80 лет.

Отметим, Винсент Пасторе — американский актер кино и телевидения. Он родился 14 июля 1946 года в Нью-Йорке в итало-американской семье. Первые карьерные шаги начали делать в 1988 году. Правда, поначалу он играл только небольшие роли. Популярность к Винсенту Пасторе пришла в 1999 году, когда на экраны вышел сериал «Клан Сопрано», где он появился в образе Сальваторе Бонпенсьеро. В основном актер играл роли мафиози и бандитов.

Напомним, недавно стало известно, что умер британский актер Том Чедбон. Он снимался в таких популярных сериалах как «Игра престолов» и «Доктор Кто».

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