Младшая на шесть лет и следит за его бывшими: что известно о вероятной возлюбленной Дантеса и ее фото

Владимир Дантес и Анастасия Неправда

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Личную жизнь украинского певца Владимира Дантеса в последние недели активно обсуждают в Сети.

После того, как стало известно о завершении его отношений с бизнесвумен Дашей Кацуриной, поклонники начали внимательно следить за каждой новой публикацией артиста и искать любые намеки. В результате такая бдительность привела к тому, что этим летом артисту начали приписывать роман с загадочной брюнеткой.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о новой любви Владимира Дантеса и как выглядит его вероятная избранница.

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Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Первые подозрения об изменениях в личной жизни музыканта появились в конце июня, когда тот праздновал свой 38-й день рождения. Тогда Дантес опубликовал романтическое фото, на котором страстно целовался с таинственной незнакомкой. Лицо девушки артист не показал, однако фотография мгновенно вызвала волну обсуждений в Сети.

В тот же день маркетолог Анастасия Неправда поздравила в своем Instagram мужчину, которого назвала «любовью». Хотя она также не показала его лицо, внимательные пользователи узнали руку Дантеса по характерной татуировке. Впоследствии фаны обнаружили и другие совпадения: на странице Анастасии появились те же кадры с поцелуями, которые ранее публиковал сам певец. Именно после этого слухи об их романе только усилились.

Владимир Дантес с возлюбленной / © instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес и Анастасия Неправда

Несмотря на активные обсуждения, ни Дантес, ни Неправда еще официально не подтвердили и не опровергли информацию о своих отношениях. В то же время музыкант не скрывает симпатии к девушке в соцсетях. Под ее фотографиями он регулярно оставляет комментарии с публичным флиртом типа «горим!» или «ауч», чем еще больше подогревает любопытство поклонников.

Пост Анастасии Неправды — комментарий Владимира Дантеса / © instagram.com/volodymyrdantes

Известно, что Анастасии 32 года — она младше Владимира на шесть лет. Девушка работает маркетологом в сфере киберспорта. До недавнего времени ее страница в Instagram была закрыта, однако теперь она открыла профиль для всех желающих.

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В своем фотоблоге Анастасия делится атмосферными кадрами из Киева, рассказывает о путешествиях за границу и публикует стильные фотографии. Хватает и откровенных фотосессий. В частности, недавно она поделилась пикантным снимком с голым бюстом.

Анастасия Неправда

Анастасия Неправда

Еще один интересный факт — среди подписок Анастасии певица Надя Дорофеева и бизнесвумен Даша Кацурина — две самые известные бывшие избранницы Дантеса. Эта деталь также стала поводом для активных обсуждений среди поклонников артиста.

Несмотря на слухи о романе и общем контенте, публично вместе пара пока не появлялась. Дантес традиционно не спешит комментировать личную жизнь и продолжает оставлять поклонникам только намеки. К тому же месяцами ранее звезда делился, что изменил свою позицию относительно афиширования любимого человека.

«Мне кажется, что делать отношения публичными — это уж точно нет. Я изменился. Раньше хотелось об этом разговаривать, чтобы все видели ваши отношения, а сейчас это уже… Личное есть личное. А с другой стороны — как это скрывать?» — говорил музыкант.

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Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Напомним, после развода с Надей Дорофеевой артист находился в отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной. Возлюбленные жили вместе, воспитывали двоих детей предпринимателя от предыдущего брака с Мишей Кацуриным и даже завели общего домашнего питомца. Впрочем, внезапно для всех пара почти перестала появляться вместе в соцсетях и на светских мероприятиях.

Со временем Кацурина начала публиковать посты с честными размышлениями, которые подписчики все более серьезно воспринимали как намеки на разрыв. В частности, блогерша еще осенью прошлого года рассказывала об использовании приложения для знакомств и новых свиданий. Тогда же подтвердились слухи о завершении их романа. Но, похоже, теперь Владимир Дантес счастлив рядом с новой возлюбленной.

Напомним, недавно Владимир Дантес ошеломил заявлением об открытии нового бизнеса с партнерами в сфере кино. Звезда раскрыл амбициозные планы.

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