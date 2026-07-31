Катастрофа с бензином, дорогой доллар и высокая инфляция: эксперты ошарашили экопрогнозом на август 2026 года

Экономисты представили прогноз по ситуации в августе / © ТСН

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Главной неожиданностью июля стало стремительное подорожание топлива. Причины — не в Украине, а в стремительной эскалации боевых действий на Ближнем Востоке между США и Ираном. Хотя, казалось бы, все шло к заключению мирного соглашения. Но реальность оказалась иной: блокировка Ормузского пролива — и нефть подорожала почти на треть, превысив психологическую отметку в 100 долларов за баррель (159 л). Очевидно, что вслед за нефтью выросли и цены на топливо, которое Украина из-за войны импортирует почти полностью. По состоянию на конец июля нефть подешевела до уровня ниже 90 долларов за баррель, но это лишь незначительно замедлило рост цен на украинских АЗС.

Как высокая стоимость топлива повлияет на инфляцию в августе, продолжится ли рост курса доллара, что будет с зарплатами и пенсиями — читайте в ежемесячном аналитическом проекте ТСН.ua.

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Наши эксперты: глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский; финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин; а также эксперт по вопросам энергетики и топливного рынка Геннадий Рябцев.

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Зарплаты: минус тысяча гривен

Андрей Шевчишин подсчитал, что средняя зарплата в августе может снизиться примерно на 1000 грн по сравнению с июньской, то есть до 31 800 грн. Как пояснил эксперт, снижение зарплат в августе — следствие их повышения в июле в связи с периодом массовых отпусков и выплатой отпускных.

«Это чисто бухгалтерские арифметические колебания, на самом деле средний размер заработной платы изменился незначительно, — уточнил Андрей Шевчишин. — По данным Госстатистики, средняя зарплата в июне составила 32 783 грн, что на 5,9% больше, чем в мае. Данные за июль появятся позже, но оценочные расчёты показывают общий тренд на рост заработков из-за такого фактора, как „отбеливание“ зарплат в связи с ужесточением требований к освобождению работников от призыва. Очевидно, что при этом увеличится разрыв в зарплатах между высокооплачиваемыми специалистами и остальными работниками, которых составляет подавляющее большинство».

Андрей Забловский также отмечает, что «отбеливание» зарплат в связи с бронированием повысит показатель средней зарплаты в августе примерно на1–1,5% или в пределах320–500грн, и она превысит 33 тыс. грн. Впрочем, эксперт считает более точным показатель средней зарплаты по Украине не от Госслужбы статистики, а от Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Ведь ПФУ для назначения пенсий рассчитывает среднюю зарплату на основании реально уплаченного единого социального взноса всеми работающими, в том числе индивидуальными предпринимателями, которых Госстат не учитывает. Последние данные ПФУ по средней зарплате — 23 318 грн. Поэтому, по мнению эксперта, реальная медианная зарплата (сумма, которую получает большинство работников «в середине») в регионах Украины держится на уровне20–23тыс. грн и только в Киеве в два раза выше — 47 тыс. грн.

Пенсии: повышение и выплаты ко Дню Независимости

В Украине число пенсионеров впервые сократилось до менее чем 10 миллионов. По данным ПФУ, в настоящее время пенсии получают 9,98 млн человек, что на 190,5 тыс. меньше, чем было в начале года. Ожидается, что число пенсионеров будет и дальше сокращаться, поскольку пенсионного возраста (60 лет) начало достигать поколение, которое по определенным причинам (прежде всего нелегальная работа в 1992–2004 гг.) не имеет достаточного страхового (трудового) стажа и, соответственно, не имеет права на пенсию. Напомним, в текущем году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо официально отработать не менее 33 лет.

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Примерно 85% пенсионеров в августе, как и в предыдущие четыре месяца, не получат повышения пенсий, поскольку индексация была проведена в марте. Однако отдельные категории получат доплаты ко Дню Независимости. В том числе:

3100 грн — лица с особыми заслугами перед государством (Герои Украины, кавалеры орденов) и лица с инвалидностью вследствие войны (I группа).

2900 грн — лица с инвалидностью вследствие войны (II группа).

2700 грн — лица с инвалидностью вследствие войны (III группа).

1000 грн — участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства.

650 грн — члены семей погибших ветеранов и защитников/защитниц Украины.

450 грн — участники Второй мировой войны, бывшие узники концлагерей, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы против нацистского режима.

По оценкам, доплаты получат 1,2–1,5 млн человек, причем подавляющее большинство — от 450 до 1000 грн.

Средняя пенсия в настоящее время составляет 7273 грн и в течение августа может незначительно увеличиться за счет тех, имеющих полный страховой стаж (не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и достигших в августе 70, 75 и 80 лет. Согласно закону, таким пенсионерам автоматически начнут начислять ежемесячные доплаты: от 70 до 74 лет — 300 грн, от 75 до 79 лет — 456 грн, от 80 лет — 570 грн. Главное условие — общий размер пенсии не должен превышать 10 340 грн.

Неработающие пенсионеры, которым в августе исполнится 65 лет, при наличии полного страхового стажа имеют право на пенсию в размере не менее 40% от минимальной заработной платы. На сегодняшний день это 3458,8 грн; если пенсия выше, то надбавки, очевидно, не будет. Она также будет начислена автоматически.

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Инфляция: затягиваем пояса

Экономические эксперты высказали различные прогнозы.

Андрей Шевчишин считает, что инфляция будет незначительной.

«Прогнозы относительно дефляции в июле из-за форс-мажорных обстоятельств (эскалация боевых действий на Ближнем Востоке и увеличение числа ударов по мирной инфраструктуре в Украине) не оправдаются, инфляция составит 0,7%, — констатировал Андрей Шевчишин. – В августе эта тенденция ослабнет, поскольку последствия подорожания топлива, череда повышений тарифов на холодную воду и проезд будут почти компенсированы снижением цен на сельскохозяйственную продукцию. В итоге инфляция в августе может составить всего 0,2%, хотя это оптимистичный прогноз».

Андрей Забловский, напротив, прогнозирует ускорение инфляции в августе. Два основных фактора ускорения: быстрое подорожание топлива и девальвация гривны, которые перевесят сезонное снижение цен на сельскохозяйственную продукцию. Дополнительные факторы — повышение стоимости проезда не только в городском, но и в пригородном и межобластном автотранспорте, а также подорожание централизованного снабжения холодной водой. По его оценке, инфляция в августе составит не менее 1% по сравнению с июлем. По прогнозам, за 8 месяцев с начала года цены вырастут на 8%.

Курс валют: доллар будет расти до 46 гривен

Прогнозы экспертов не вселяют оптимизма.

«Если говорить о потенциале девальвации гривны — он значителен, но реализуется ли он в августе — это отдельный вопрос, — анализирует Андрей Шевчишин. — Удары по украинским портам усилили риск сокращения валютной выручки. Из-за атак часть судовладельцев временно прекратила заходы в черноморские порты, а Украина уже потеряла около трети мощностей по морскому экспорту зерна. Если пауза затянется, сокращение аграрного экспорта станет ощутимым негативным фактором для валютного рынка в августе-сентябре. Существуют заметные риски смещения курса гривны в коридор 45,50–46грн за доллар (+50 коп.). Будет ли Нацбанк защищать гривну от девальвации или нет, станет известно в течение первой недели августа. Сигналом к изменению коридора станет выход за отметку 45 грн за доллар на межбанке. Это означает, что НБУ переходит к сохранению резервов, а ситуация ухудшается быстрее, чем планировалось. Пока регулятор не допускает рост курса на межбанке выше 45 грн/доллар».

Андрей Забловский также обратил внимание на то, что блокада портов является заметным негативным фактором. По его мнению, Нацбанк в августе не будет удерживать курс гривны на уровне, близком к 45 грн/доллар, а будет постепенно снижать его, приближаясь к верхней границе коридора — 45,5 грн/доллар. Курс евро будет колебаться в пределах 50,50–51,50 грн.

«Ухудшение торгового баланса из-за значительного сокращения экспорта зерновых станет причиной девальвации гривны. Процент девальвации будет зависеть от того, насколько быстро удастся решить проблему с возобновлением экспорта», — считает Андрей Забловский.

Цены на топливо: возможно, по 100 грн за литр

Геннадий Рябцев подчеркнул, что прогнозируемое постепенное снижение цен на топливо в Украине прекратилось во второй половине июля, и цены стремительно пошли вверх. По его мнению, если правительство не примет неотложных мер, то стоимость литра бензина А-95 и дизельного топлива может в августе достичь 100 грн/л.

«Это не только мое мнение, другие специалисты по рынку топлива дают аналогичные прогнозы, — подчеркнул Геннадий Рябцев. — К тому же, на мой взгляд, ценообразование сейчас непрозрачно. На фоне подорожания нефти из-за эскалации войны на Ближнем Востоке и усиления ударов агрессора по украинским АЗС трейдеры закладывают в цену бензина и дизеля все возможные и вероятные риски. В результате топливо быстро дорожает, и пока я не вижу верхнего предела. Надеюсь, что новый премьер-министр, который еще недавно был топ-менеджером в топливном секторе и знает все проблемы отрасли изнутри, сможет навести порядок в ценообразовании».

По данным организаций, осуществляющих мониторинг рынка топлива, в конце июля ценовой коридор на заправках заметно расширился в сторону роста. Розничные цены на бензин А-95 в большинстве сетей колеблются от 76,99 до 85,40 грн/л, на дизельное топливо — от 83,95 до 95,99 грн/л, на автогаз — от 38,90 до 42,99 грн/л.

Средние цены на топливо в Украине составляют: бензин А-95 — 80,93 грн/л (+6,33 грн/л за месяц), дизельное топливо — 89,66 грн/л (+15 грн/л), автогаз — 42,57 грн/л (+2 грн).

Выводы

В августе ожидается бурная экономическая ситуация: эксперты прогнозируют заоблачные цены на топливо, дорогой доллар и, как следствие, высокую инфляцию. И всё это на фоне замороженных зарплат и пенсий для подавляющего большинства украинцев.

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