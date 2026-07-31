Катастрофа з бензином, дорогий долар і висока інфляція: експерти ошелешили екопрогнозом на серпень 2026

Економісти дали прогноз про ситуацію у серпні / © ТСН

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Головною несподіванкою липня стало швидке подорожчання пального. Причини — не в Україні, а в стрімкій ескалації бойових дій на Близькому Сході між США та Іраном. Хоча, здавалося б, усе йшло до укладання мирної угоди. Але реалії виявилися іншими: блокування Ормузької протоки — і нафта подорожчала майже на третину, перевищивши психологічну позначку у 100 доларів за барель (159 л). Очевидно, що слідом за нафтою пішли вгору і ціни на пальне, яке Україна через війну імпортує майже стовідсотково. Станом на кінець липня нафта подешевшала нижче 90 доларів за барель, але це лише незначно пригальмувало зростання цін на українських АЗС.

Як висока вартість пального вплине на інфляцію у серпні, чи триватиме подорожчання долара, що буде з зарплатами та пенсіями, читайте у щомісячному аналітичному проєкті ТСН.ua.

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Наші експерти: голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин та експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев.

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Зарплати: мінус тисяча гривень

Андрій Шевчишин підрахував, що середня зарплата може зменшитись у серпні приблизно на 1000 грн у порівнянні з червневою, або до 31800 грн. Як пояснив експерт, зниження зарплат у серпні — наслідок їх підвищення у липні у зв’язку з періодом масових відпусток і відпускними виплатами.

«Це суто бухгалтерські арифметичні гойдалки, насправді середні заробітки змінились незначно, — уточнив Андрй Шевчишин. — За даними Держстатистики, середня зарплата у червні була 32783 грн, це на 5,9% більше, ніж у травні. За липень дані будуть пізніше, але оціночні розрахунки показують загальний тренд на зростання заробітків через такий чинник, як відбілювання зарплат у зв’язку з підвищенням вимог для бронювання працівників від призову. Очевидно, що при цьому збільшиться розрив у зарплатах між високооплачуваними фахівцями та рештою працівників, яких переважна більшість».

Андрій Забловський також говорить, що відбілювання зарплат у зв’язку з бронюванням підвищить показник середньої зарплати у серпні приблизно на 1–1,5% або у межах 320–500 грн і вона перевищить 33 тис. грн. Втім, експерт вважає більш точною середню зарплату по Україні не від Держслужби статистики, а від Пенсійного фонду України (ПФУ). Бо ПФУ для призначення пенсій обраховує середню зарплату на підставі реально сплаченого єдиного соціального внеску всіма працюючими, в тому числі ФОПами, яких Держстатистики не враховує. Останні дані ПФУ по середній зарплаті — 23318 грн. Тому, на думку експерта, реальна медіанна зарплата (сума, яку отримує більшість працівників «посередині») в регіонах України тримається на рівні 20–23 тис. грн і лише у Києві є вдвічі більшою — 47 тис. грн.

Пенсії: підвищення і виплати до Дня Незалежності

В Україні кількість пенсіонерів уперше стала меншою за 10 мільйонів. За даними ПФУ, наразі пенсії отримують 9,98 млн осіб, це на 190,5 тис. менше, ніж було на початок року. Очікується, що пенсіонерів і надалі меншатиме, бо пенсійного віку (60 років) почало досягати покоління, яке через певні причини (перш за все нелегальна робота у 1992–2004 рр.) не має достатнього страхового (трудового) стажу і відповідно не має права на пенсію. Нагадаємо, у поточному році для виходу на пенсію у 60 років потрібно офіційно відпрацювати не менше 33 років.

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Для приблизно 85% пенсіонерів у серпні, як і в попередні чотири місяці, підвищення пенсій не буде, оскільки індексацію проведено в березні. Але певні категорії отримають доплати до Дня Незалежності. В тому числі:

3100 грн — особи з особливими заслугами перед державою (Герої України, орденоносці) та особи з інвалідністю внаслідок війни (I група).

2900 грн — особи з інвалідністю внаслідок війни (II група).

2700 грн — особи з інвалідністю внаслідок війни (III група).

1000 грн — учасники бойових дій та постраждалі учасники революції Гідності.

650 грн — члени сімей загиблих ветеранів та захисників/захисниць України.

450 грн — учасники Другої світової війни, колишні в’язні концтаборів, діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби проти нацистського режиму.

Оціночно доплати отримають 1,2–1,5 млн осіб, переважна більшість — від 450 до 1000 грн.

Середня пенсія наразі становить 7273 грн і вона протягом серпня може незначно збільшитися за рахунок тих, хто має повний страховий стаж (не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок) і досяг у серпні 70, 75 та 80 років. Згідно з законом, таким пенсіонерам автоматично почнуть нараховувати щомісячні доплати: від 70 до 74 років — 300 грн, від 75 до 79 років — 456 грн, від 80 років — 570 грн. Головна умова — загальний розмір пенсії не має перевищувати 10340 грн.

Непрацюючі пенсіонери, яким у серпні виповниться 65 років, за наявності повного страхового стажу мають право на пенсію у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Це на сьогодні 3458,8 грн, якщо пенсія вища, то надбавки, очевидно, не буде. Вона також нарахується автоматично.

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Інфляція: затягуємо паски

Економічні експерти дали різні прогнози.

Андрій Шевчишин вбачає, що інфляція буде незначною.

«Прогнози щодо дефляції у липні через форс-мажорні обставини (ескалація бойових дій на Близькому Сході і збільшення кількості ударів по мирній інфраструктурі в Україні) не збудуться, матимемо інфляцію 0,7%, — констатував Андрій Шевчишин. — У серпні цей тренд послабиться, бо наслідки подорожчання пального, парад підвищеннь тарифів на холодну воду і проїзд будуть майже компенсовані зниженням цін на агропродукцію. У підсумку інфляція в серпні може становити лише 0,2%, хоча це оптимістичний погляд».

Андрій Забловський, навпаки, прогнозуює прискорення інфляції у серпні. Два головні чинники прискорення: швидке подорожчання пального і девальвація гривні, які переважать сезонне зниження цін на агропродукцію. Додаткові чинники — підвищення вартості проїзду не лише у міському, а у приміському та міжобласному автотранспорті і подорожчання централізованого постачання холодної води. За його оцінкою, інфляція у серпні складе не менше 1% по відношенню до липня. Прогнозно за 8 місяців з початку року ціни зростуть на 8%.

Курс валют: долар прямуватиме до 46 гривень

Прогнози експертів не додають оптимізму.

«Якщо говорити про потенціал девальвації гривні — він значний, та чи буде реалізований у серпні, це питання, — аналізує Андрій Шевчишин. — Удари по українських портах посилили ризик скорочення валютної виручки. Через атаки частина судновласників тимчасово припинила заходи до чорноморських портів, а Україна вже втратила близько третини потужностей із морського експорту зерна. Якщо пауза затягнеться, зменшення аграрного експорту стане відчутним негативним фактором для валютного ринку в серпні-вересні. Є помітні ризики переміщення курсу гривні у коридор 45,50–46 грн за долар (+50 коп.). Захищатиме Нацбанк гривню від девальвації чи ні, стане відомо протягом першого тижня серпня. Сигналом до зміни коридору буде вихід за позначку 45 грн за долар на міжбанку. Це значить, що НБУ переходить до зберігання резервів, а ситуація погіршується швидше, ніж планувалось. Поки регулятор не пускає курс міжбанку вище 45 грн/долар».

Андрій Забловський також звернув увагу на те, що блокада портів є помітним негативним чинником. На його думку, Нацбанк у серпні не триматиме курс гривні близьким до 45 грн/долар, а поступово його знижуватиме, наближаючись до верхньої межі коридора — 45,5 грн/долар. Курс євро буде коливатися у межах 50,50–51,50 грн.

«Погіршення торговельного балансу через значне зниження експорту зернових стане причиною для девальвації гривні. Відсоток девальвації залежатиме від того, наскільки швидко вдасться вирішити проблему з відновленням експорту», — вважає Андрій Забловський.

Ціни на пальне: може бути по 100 грн за літр

Геннадій Рябцев наголосив, що прогнозоване поступове зниження цін на пальне в Україні припинилося у другій половині липня, і ціни стрімко пішли вгору. На його думку, якщо уряд не вживе невідкладних заходів, то вартість літра бензину А-95 та дизпалива може у серпні дійти до 100 грн/л.

«Це не лише моя думка, інші фахівці ринку пального дають схожі прогнози, — підкреслив Геннадій Рябцев. — До того ж, на мою думку, ціноутворення зараз є непрозорим. На фоні подорожчання нафти через ескалацію війни на Близькому Сході і посилення ударів агресора по українських АЗС, трейдери закладають у ціну бензину і дизелю всі можливі і ймовірні ризики. У підсумку пальне швидко дорожчає, поки верхньої межі не бачу. Сподіваюсь, що новий прем’єр-міністр, який ще недавно був топ-менеджером у паливному секторі і знає всі проблеми галузі зсередини, зможе навести порядок з ціноутворенням».

За інформацією моніторингових структур ринку пального, наприкінці липня ціновий коридор на заправках помітно розширився в бік зростання. Роздрібні ціни на бензин А-95 у більшості мереж коливаються від 76,99 до 85,40 грн/л, на дизельне пальне — від 83,95 до 95,99 грн/л, на автогаз — від 38,90 до 42,99 грн/л.

Середні ціни на пальне в Україні становлять: бензин А-95 — 80,93 грн/л (+6,33 грн/л за місяць), дизельне пальне — 89,66 грн/л (+15 грн/л), автогаз — 42,57 грн/л (+2 грн).

Висновки

Економічна ситуація у серпні очікується бурхливою: експерти прогнозують захмарні ціни на пальне, дорогий долар, як наслідок — високу інфляцію. І все це на фоні заморожених зарплат і пенсій для переважної більшості українців.

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