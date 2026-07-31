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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
392
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні в жодному разі не можна бажати зла іншим людям

День негативної енергетики, протягом якого ми настільки втрачаємо власну волю, що можемо піддатися на вмовляння будь-яких шахраїв.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Існує велика ймовірність виникнення негативних думок, яких необхідно рішуче позбуватися, особливо якщо вони стосуються злих побажань іншим людям.

Сьогодні, 31 липня, ймовірність виникнення негативних думок є високою у представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна бажати зла іншим людям.

Діва

Якщо представників знака серйозно розлютити, можна очікувати серйозної і не завжди адекватної реакції. І справа не обмежиться лише поганими побажаннями, хоча вони можуть бути найнеприємнішими. Зірки не радять представникам цього знака втручатися в чуже життя навіть таким — опосередкованим — способом.

Козоріг

Козороги не вирізняються особливою злобливістю, проте їх вирізняє надзвичайна злопам’ятність — образу, завдану їм, вони можуть «пережовувати» довго й ретельно. Ось і зараз люди, яких вразили недобрі побажання Козорогів, видаляться із їхнього життя — найімовірніше, назавжди.

Риби

Риби далеко не завжди є добрими мрійниками — вони можуть дати фору набагато агресивнішим знакам зодіаку. Прокляття на адресу тих, хто їм чимось не догодив, представники цього знака в таких випадках не промовляють про себе, а викрикують в обличчя людині, яка наважилася їм не догодити.

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Дата публікації
Кількість переглядів
392
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