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- Шоу-бізнес
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У крихітному бікіні з рюшами: британська модель похизувалася пишними формами на відпочинку
Джессіка Гейл не втомлюється публікувати у соцмережі світлини зі своєї відпустки.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл поділилася з підписниками в Instagram новими знімками з відпочинку.
Для імпровізованого фотосету вона обрала мініатюрне світло-сіре бікіні з рюшами і бантиками, яке ефектно підкреслило її засмагу та пишні форми.
Пляжний лук Джес доповнила золотими браслетами, каблучками і витонченими анклетами на обох ногах. У Гейл було мокре волосся, ніжний макіяж і французький манікюр.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл продемонструвала гарну фігуру у червоному суцільному купальнику-монокіні.