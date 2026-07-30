У крихітному бікіні з рюшами: британська модель похизувалася пишними формами на відпочинку

Джессіка Гейл

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Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл поділилася з підписниками в Instagram новими знімками з відпочинку.

Для імпровізованого фотосету вона обрала мініатюрне світло-сіре бікіні з рюшами і бантиками, яке ефектно підкреслило її засмагу та пишні форми.

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Джессіка Гейл

Пляжний лук Джес доповнила золотими браслетами, каблучками і витонченими анклетами на обох ногах. У Гейл було мокре волосся, ніжний макіяж і французький манікюр.

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Джессіка Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл продемонструвала гарну фігуру у червоному суцільному купальнику-монокіні.

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