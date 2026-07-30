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- Шоу-бизнес
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В крошечном бикини с рюшами: британская модель похвасталась пышными формами на отдыхе
Джессика Гейл не устает публиковать в соцсети фотографии со своего отпуска.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл поделилась с подписчиками в Instagram новыми снимками с отдыха.
Для импровизированного фотосета она выбрала миниатюрное светло-серое бикини с рюшами и бантиками, которое эффектно подчеркнуло ее загар и пышные формы.
Джесс дополнила свой пляжный наряд золотыми браслетами, кольцами и изящными ножными браслетами на обеих ногах. У Гейл были мокрые волосы, нежный макияж и французский маникюр.
Напомним, ранее Джессика Гейл продемонстрировала красивую фигуру в красном цельном купальнике-монокини.
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