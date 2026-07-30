В крошечном бикини с рюшами: британская модель похвасталась пышными формами на отдыхе

Джессика Гейл

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Звезда британского реалити-шоу «Остров любви», модель и инфлюенсер Джессика Гейл поделилась с подписчиками в Instagram новыми снимками с отдыха.

Для импровизированного фотосета она выбрала миниатюрное светло-серое бикини с рюшами и бантиками, которое эффектно подчеркнуло ее загар и пышные формы.

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Джессика Гейл

Джесс дополнила свой пляжный наряд золотыми браслетами, кольцами и изящными ножными браслетами на обеих ногах. У Гейл были мокрые волосы, нежный макияж и французский маникюр.

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Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл продемонстрировала красивую фигуру в красном цельном купальнике-монокини.

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