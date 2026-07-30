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Россия залезла в стратегический запас: в ЦПИ объяснили, почему агрессор снова бьет корейской баллистикой
Использование северокорейской баллистической ракеты во время массированной атаки на Украину 30 июля свидетельствует о серьезных проблемах агрессора с оборонным производством.
Во время масштабных обстрелов Украины 30 июля российская оккупационная армия впервые за длительное время запустила баллистическую ракету KN-23. Этот шаг совсем не случаен, ведь он ярко демонстрирует глубокий кризис в российском военно-промышленном комплексе.
Об этом рассказал руководитель ЦПИ СНБО Украины Андрей Коваленко в комментарии "24 Каналу".
Дефицит собственного оружия
Коваленко отметил, что до успешных украинских ударов по предприятиям российского оборонного комплекса страна-агрессорка производила около 60 баллистических ракет в месяц.
Однако после прицельных атак Сил обороны эти темпы изготовления существенно снизились, и враг упустил возможность быстро пополнять свои запасы.
Россия пыталась продолжать регулярные массированные обстрелы мирных украинских городов и иногда запускала до трех десятков дорогих баллистических ракет за одну атаку.
«Россияне уже залезли в стратегический запас, который создавался для потенциальной войны со странами НАТО. Его нужно восстанавливать, потому они используют KN-23», — объяснил эксперт.
Обмен ресурсами и технологиями
По мнению главы ЦПИ, применение северокорейских ракет четко свидетельствует о попытках Кремля меньше тратить собственное вооружение из-за серьезных ограничений в производстве.
Андрей Коваленко отметил, что пока нет никакой официально подтвержденной информации о поставках новых партий баллистики из КНДР, однако ранее такое тесное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном уже происходило.
Это стало возможным в рамках договоренностей о стратегическом партнерстве, когда Россия получала ракеты в обмен на различные ресурсы, финансовые расчеты или передачу секретных технологий.
Тревожный сигнал
Появление северокорейского оружия во время последней масштабной атаки – это серьезнейший сигнал о критическом состоянии всего российского ракетного арсенала.
Кроме того, такой шаг оккупантов свидетельствует о дальнейшем военном сотрудничестве между двумя странами, которое требует особого внимания и ответной реакции со стороны международного сообщества.
Напомним, во время атаки 30 июля российские войска ударили по Украине ракетой производства КНДР. В результате попадания в жилой дом под Кривым Рогом погибла многодетная семья .