Россия залезла в стратегический запас: в ЦПИ объяснили, почему агрессор снова бьет корейской баллистикой

Северокорейские баллистические ракеты.

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Во время масштабных обстрелов Украины 30 июля российская оккупационная армия впервые за длительное время запустила баллистическую ракету KN-23. Этот шаг совсем не случаен, ведь он ярко демонстрирует глубокий кризис в российском военно-промышленном комплексе.

Об этом рассказал руководитель ЦПИ СНБО Украины Андрей Коваленко в комментарии "24 Каналу".

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Дефицит собственного оружия

Коваленко отметил, что до успешных украинских ударов по предприятиям российского оборонного комплекса страна-агрессорка производила около 60 баллистических ракет в месяц.

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Однако после прицельных атак Сил обороны эти темпы изготовления существенно снизились, и враг упустил возможность быстро пополнять свои запасы.

Россия пыталась продолжать регулярные массированные обстрелы мирных украинских городов и иногда запускала до трех десятков дорогих баллистических ракет за одну атаку.

«Россияне уже залезли в стратегический запас, который создавался для потенциальной войны со странами НАТО. Его нужно восстанавливать, потому они используют KN-23», — объяснил эксперт.

Обмен ресурсами и технологиями

По мнению главы ЦПИ, применение северокорейских ракет четко свидетельствует о попытках Кремля меньше тратить собственное вооружение из-за серьезных ограничений в производстве.

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Андрей Коваленко отметил, что пока нет никакой официально подтвержденной информации о поставках новых партий баллистики из КНДР, однако ранее такое тесное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном уже происходило.

Это стало возможным в рамках договоренностей о стратегическом партнерстве, когда Россия получала ракеты в обмен на различные ресурсы, финансовые расчеты или передачу секретных технологий.

Тревожный сигнал

Появление северокорейского оружия во время последней масштабной атаки – это серьезнейший сигнал о критическом состоянии всего российского ракетного арсенала.

Кроме того, такой шаг оккупантов свидетельствует о дальнейшем военном сотрудничестве между двумя странами, которое требует особого внимания и ответной реакции со стороны международного сообщества.

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Напомним, во время атаки 30 июля российские войска ударили по Украине ракетой производства КНДР. В результате попадания в жилой дом под Кривым Рогом погибла многодетная семья .

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