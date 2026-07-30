Росія залізла у стратегічний запас: у ЦПД пояснили, чому агресор знову б’є корейською балістикою

Північнокорейські балістичні ракети / Ілюстративне фото

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Під час масованого обстрілу України 30 липня російська окупаційна армія вперше за тривалий час запустила балістичну ракету KN-23. Цей крок зовсім не випадковий, адже він яскраво демонструє глибоку кризу у російському військово-промисловому комплексі.

Про це розповів керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко в коментарі «24 Каналу».

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Дефіцит власної зброї

Коваленко зазначив, що до успішних українських ударів по підприємствах російського оборонного комплексу країна-агресорка виробляла близько 60 балістичних ракет на місяць.

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Однак після прицільних атак Сил оборони ці темпи виготовлення суттєво знизилися, і ворог втратив можливість швидко поповнювати свої запаси.

Водночас Росія намагалася продовжувати регулярні масовані обстріли мирних українських міст та іноді запускала до трьох десятків дорогих балістичних ракет за одну атаку.

«Росіяни вже залізли у стратегічний запас, який створювався для потенційної війни з країнами НАТО. Його потрібно відновлювати, тому вони використовують KN-23», — пояснив експерт.

Обмін ресурсами та технологіями

На думку очільника ЦПД, застосування північнокорейських ракет чітко свідчить про намагання Кремля менше витрачати власне озброєння через серйозні обмеження у виробництві.

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Андрій Коваленко зазначив, що наразі немає жодної офіційно підтвердженої інформації про постачання нових партій балістики з КНДР, однак раніше така тісна співпраця між Москвою та Пхеньяном вже відбувалася.

Це стало можливим у межах домовленостей про стратегічне партнерство, коли Росія отримувала ракети в обмін на різні ресурси, фінансові розрахунки або ж передачу секретних технологій.

Тривожний сигнал

Поява північнокорейської зброї під час останньої масштабної атаки — це надзвичайно серйозний сигнал про критичний стан усього російського ракетного арсеналу.

Крім того, такий крок окупантів свідчить про подальшу військову співпрацю між двома країнами, яка потребує особливої уваги та відповідної реакції з боку міжнародної спільноти.

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Нагадаємо, під час атаки 30 липня російські війська вдарили по Україні ракетою виробництва КНДР. Внаслідок влучання у житловий будинок під Кривим Рогом загинула багатодітна сім’я.

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