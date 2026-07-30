Віртуальні бійці та реальний «Лексус»: як очільник ТЦК робив план мобілізації фіктивними солдатами

Служили тільки на папері: очільник ТЦК «призвав» 21 бійця заради красивого звіту

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На Чернігівщині начальник одного з районних ТЦК фіктивно «мобілізував» 21 військовозобов’язаного.

Про це передають Офіс генпрокурора і поліція Чернігівської області.

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Військком вносив до інформаційно-комунікаційної системи «Оберіг» завідомо неправдиві відомості про мобілізацію 21 військовозобов’язаного чоловіка. Надалі вони нібито були направлені для проходження служби до однієї з військових частин ЗСУ.

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Але насправді до списків особового складу не зараховувалися. Жоден із них не був призваний та не проходив службу. Це зокрема, підтвердили і представники військової частини.

Таким чином до реєстру внесли неправдиві дані щодо 21 військовозобов’язаного. За версією слідства, керівник ТЦК робив це, щоб штучно покращити показники виконання мобілізаційного плану.

Посадовця затримали 23 липня 2026 року в Одесі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави майже 2 млн грн, яку за військкома швидко було внесено. Керівнику ТЦК загрожує до шести років ув’язнення.

Що відомо про цього військкома

Як уточнює «Суспільне» з посиланням на Чернігівську спеціалізовану прокуратуру, йдеться про начальника Прилуцького РТЦК та СП Артура Воронцова.

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За інформацією видання, до 2024 року Артур Воронцов працював у Харківському обласному ТЦК та СП.

У декларації перед звільненням звідти за квітень 2024 року, він вказав:

будинок у Лозовій площею 104,1 м2, набутий у власність у 2016 році,

квартиру у Харкові за 2 мільйони 539 тисяч 600 гривень площею 69,5 м2, набуту у власність у листопаді 2023 року.

Водночас заробітна плата, отримана ним за основним місцем роботи за три місяці, становила 283 тисячі 426 гривні.

До декларації за 2025 рік, як керівник районного ТЦК та СП, Воронцов вніс автомобіль Toyota Camry (2023 року випуску), який був у нього в користуванні, та автівку Lexus (2023 року випуску), яка була у користуванні дружини.

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У рішенні Вищого антикорупційного суду за 3 жовтня 2025 року сказано, що ці авто визнали, як необґрунтований актив родини. Lexus — стягнули у дохід держави. А за Toyota Camry суд ухвалив внести у дохід держави її вартість на день набуття.

Раніше повідомлялося, що у столичному ТЦК за тисячі доларів скасовували статус порушника військового обліку та змінювали відомості в реєстрі «Оберіг».

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