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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
392
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1 хв

"Чистий четвер": зрання почалися масові перевірки ТЦК по всій Україні

Обшуки відбуваються у понад 100 ТЦК по всій країні. Мета операції — мінімізація протиправних явищ у ТЦК та СП.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Перевірки спрямовані на запобігання зловживанням і порушенням прав людини

Перевірки спрямовані на запобігання зловживанням і порушенням прав людини / © Державне бюро розслідувань

Слідчі Державного бюро розслідувань від ранку 30 липня проводять масштабні перевірки в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки обласного та районного рівнів по всій країні.

Про це повідомили у ДБР.

Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.

«Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних. Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок. Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав „чистий четвер“, — пояснили у відомстві.

За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.

Нагадаємо, Міноборони планує заборонити працівникам ТЦК вимикати бодікамери під час проведення мобілізаційних заходів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що силові та незаконні методи під час мобілізації не сприяють посиленню української армії, а навпаки — нерідко призводять до випадків самовільного залишення військової частини (СЗЧ), що створює додаткові проблеми для Збройних сил України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
392
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