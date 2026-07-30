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"Чистий четвер": зрання почалися масові перевірки ТЦК по всій Україні
Обшуки відбуваються у понад 100 ТЦК по всій країні. Мета операції — мінімізація протиправних явищ у ТЦК та СП.
Слідчі Державного бюро розслідувань від ранку 30 липня проводять масштабні перевірки в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки обласного та районного рівнів по всій країні.
Про це повідомили у ДБР.
Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.
«Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних. Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок. Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав „чистий четвер“, — пояснили у відомстві.
За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.
Нагадаємо, Міноборони планує заборонити працівникам ТЦК вимикати бодікамери під час проведення мобілізаційних заходів.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що силові та незаконні методи під час мобілізації не сприяють посиленню української армії, а навпаки — нерідко призводять до випадків самовільного залишення військової частини (СЗЧ), що створює додаткові проблеми для Збройних сил України.