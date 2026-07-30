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Під час масованої атаки РФ по Україні невідомий об’єкт залетів до Польщу: перша реакція Варшави
Після падіння невідомого об'єкта в Польщі Туск терміново скликав нараду.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час масованого російського ракетного удару по західній Україні 30 липня було порушено повітряний простір Польщі.
Що відомо про реакцію Варшави, читайте у матеріалі ТСН.ua.
«Я скликав координаційну групу за участю Міністра оборони та відповідних служб, які вже багато годин працюють на місці події та систематично надають мені інформацію про всі його обставини», — сказав Туск.
Водночас міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив про «надзвичано складну ніч» для польських систем протиповітряної оборони, спостереження та виявлення загроз.
З його слів, «інформація безперервно передавалася та координувалася відповідними службами, а також досягла найважливіших осіб у нашій країні».
«Наразі триває розслідування типу об’єкта, який упав поблизу Тарнава-Колонія», — додав міністр національної оборони.
Нагадаємо, сьогодні на світанку в польському Любліні лунала повітряна тривога. Сирени залунали під час російської атаки на Україну. Зокрема, під час ударів по Львову.
Мешканці воєводства скаржилися на вибухи. Зранку у Тарнава-Колонії виявили велику вирву від падіння невідомого об’єкта. Зазначається, що він порушив повітряний простір Польщі близько 03:40, а потім зник з радіолокаційних показників.