Під час масованої атаки РФ по Україні невідомий об’єкт залетів до Польщу: перша реакція Варшави

Прапор Польщі. / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час масованого російського ракетного удару по західній Україні 30 липня було порушено повітряний простір Польщі.

Що відомо про реакцію Варшави, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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«Я скликав координаційну групу за участю Міністра оборони та відповідних служб, які вже багато годин працюють на місці події та систематично надають мені інформацію про всі його обставини», — сказав Туск.

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Водночас міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив про «надзвичано складну ніч» для польських систем протиповітряної оборони, спостереження та виявлення загроз.

З його слів, «інформація безперервно передавалася та координувалася відповідними службами, а також досягла найважливіших осіб у нашій країні».

«Наразі триває розслідування типу об’єкта, який упав поблизу Тарнава-Колонія», — додав міністр національної оборони.

Нагадаємо, сьогодні на світанку в польському Любліні лунала повітряна тривога. Сирени залунали під час російської атаки на Україну. Зокрема, під час ударів по Львову.

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Мешканці воєводства скаржилися на вибухи. Зранку у Тарнава-Колонії виявили велику вирву від падіння невідомого об’єкта. Зазначається, що він порушив повітряний простір Польщі близько 03:40, а потім зник з радіолокаційних показників.

Дата публікації 09:20, 30.07.26 Кількість переглядів 18 Наживо! Ситуація у Львові після масованої атаки!

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